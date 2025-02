Jak podaje portal scitechdaily.com, naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Karoliny Południowej (MUSC) na łamach "Communications Biology" donoszą, że są na tropie związków terapeutycznych, które zmniejszają wydzielanie apolipoproteiny B - głównego składnika białkowego cząsteczki LDL.

Nowe podejście do terapii cholesterolu

Tradycyjne metody obniżania poziomu cholesterolu, takie jak terapia statynami, skupiają się na hamowaniu enzymu HMG-CoA reduktazy, istotnego w syntezie cholesterolu w wątrobie. Jednak nie wszyscy pacjenci tolerują te leki lub osiągają pożądane efekty terapeutyczne.

Pixabay Przełomowe odkrycie naukowców

Zespół z naukowców z MUSC zastosował innowacyjne podejście, wykorzystując ludzkie komórki macierzyste do stworzenia modeli komórek wątroby. Dzięki temu mogli dokładnie zbadać mechanizmy regulujące poziom cholesterolu i zidentyfikować nowe związki chemiczne, które wpływają na jego obniżenie, omijając tradycyjne szlaki metaboliczne.

Potencjalne korzyści i przyszłe kierunki badań

Odkrycie badaczy z MUSC ma potencjał do opracowania nowych terapii dla pacjentów z hipercholesterolemią, zwłaszcza tych, którzy nie reagują na obecnie dostępne leki. Dalsze badania będą koncentrować się na testach przedklinicznych i klinicznych, aby ocenić skuteczność i bezpieczeństwo tych nowych związków u ludzi.

Jeśli wyniki okażą się pozytywne, może to zrewolucjonizować podejście do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu i znacząco zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w populacji.

Czy wyniki badań można nazwać przełomowymi?

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, hipercholesterolemia, czyli podwyższony poziom cholesterolu we krwi, dotyka około 60 proc. dorosłych Polaków, co oznacza około 21 milionów osób. Niestety, tylko niewielka część z nich jest świadoma swojego stanu zdrowia. Wynika to m.in. z pomijania regularnych badań profilaktycznych.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), choroby sercowo-naczyniowe - często będące następstwem nieleczonej hipercholesterolemii i miażdżycy - są główną przyczyną zgonów w Polsce, odpowiadając za około 46 proc. wszystkich przypadków śmiertelnych. Z tego powodu uznawane są za choroby cywilizacyjne, co sprawia, że nowe propozycje terapeutyczne mają kluczowe znaczenie.

Odkrycie naukowców z MUSC może znacząco przyczynić się do zmniejszenia tych niepokojących statystyk. Proponuje skuteczniejsze metody leczenia dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu i może uratować życie wielu pacjentom.

red. / polsatnews.pl