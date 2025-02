- Jest to w interesie Polski, aby te dzieci tu zostały - powiedział w programie "Dobry wieczór Polsko" demograf Mateusz Łakomy, zapytany, czy należy wypłacać 800 plus dzieciom z Ukrainy. - Dodatkowo Ci obywatele dobrze się, w porównaniu z innymi, integrują - przekazał. Ekspert podkreślił, że program 800 plus ma wpływ na dzietność, ale w przypadku decyzji o trzecim i kolejnym dziecku.

W programie "Dobry wieczór Polsko" gościem Adaminy Sajkowskiej i Grzegorza Jankowskiego był demograf Mateusz Łakomy. Prowadzący zapytali eksperta, o to czy należy wypłacać 800 plus ukraińskim dzieciom przebywającym w Polsce. Obecnie świadczenie to pobiera około 315 tys. osób z Ukrainy. Jak zaznaczył Jankowski, przy tak fatalnej demografii jaką mamy w kraju, powinniśmy chcieć, aby te dzieci zostały w przyszłości Polakami.

- Jest to w interesie Polski, aby te dzieci tu zostały. Dodatkowo obywatele z Ukrainy dobrze się, w porównaniu z innymi, integrują - powiedział demograf.

- W przyszłości osoby te będą miały kontakty z krajem pochodzenia i będą ambasadorami naszego kraju - wyjaśnił.

Co z 800 plus dla Ukraińców? "W interesie Polski jest to, by te dzieci zostały"

Czy program 800 plus miał wpływ na dzietność?

Ekspert powiedział, że patrzy na program 800 plus z perspektywy wpływu na urodzenia. - Osoby pracujące, gdy pojawia się małe dziecko, i tak przerywają swoją aktywność na rynku. Dlatego każda pomoc jest ważna - przekazał.

- Stwierdzenie, że program 800 plus nie wpłynął na dzietność jest zbyt mocne. To znaczy, nie miał on wpływu na urodzenie pierwszego i drugiego dziecka, ale miał już na trzecie i kolejne - zaznaczył gość.

Jak podkreślił, ten efekt do dziś się utrzymuje. - Można to tym wytłumaczyć, że 800 złoty, oczywiście nie wystarcza, ale znacząco przy kolejnych dzieciach pomaga - powiedział i dodał, że każdy taki dodatek ułatwia podjęcie decyzji.

Ekspert został zapytany przez prowadzących, jakie są powody, że dzietność w Polsce jest tak niska.

- Przyczyn jest cała masa - odparł demograf. - Pierwszym powodem jest trudność zbudowania zdrowej, trwałej relacji z drugą osobą i stworzenie stabilnego związku - wyjaśnił, dodając że to podstawa do świadomej decyzji o prokreacji.

- Aby taka relacja powstała, istotne jest, jak to określają socjolodzy, podobieństwo statusu społeczno-ekonomicznego miedzy partnerami - dodał.

Program 800 plus nie dla wszystkich? Jest projekt zmian

W połowie stycznia kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o prace nad zmianą prawa, aby świadczenia jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom, pod warunkiem że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Na słowa te zareagował premier Tusk. Szef rządu poinformował, że propozycja, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom - również Ukraińcom - którzy spełniają te kryteria, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Z kolei szef KPRM Jan Grabiec przekazał, że nad projektem pracuje MSWiA. W Sejmie jest też poselski projekt nowelizacji w tej sprawie.

Jak wynika z danych Ośrodka Badań nad Migracjami z UW ponad 70 proc. osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce, pracuje.