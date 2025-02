"Dziś, 1 lutego, o godzinie 16.54 (15.54 czasu polskiego), rosyjskie lotnictwo przeprowadziło atak z użyciem kierowanej bomby lotniczej (KAB) na szkołę z internatem w mieście Sudża w obwodzie kurskim. Atak został przeprowadzony celowo" – oświadczył Sztab Generalny Ukrainy.

Według jego komunikatu w chwili ataku w budynku znajdowały się dziesiątki mieszkańców, którzy przygotowywali się do ewakuacji.

Rosja zaatakowała własne terytorium. "Mieli informacje, że w budynku są tylko cywile"

"Strona rosyjska posiadała informacje, że w internacie znajdowali się wyłącznie cywile - lokalni mieszkańcy, w tym kobiety i dzieci. Podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby uratować ocalałych' – podkreślono.

Sztab ocenił, że atak to kolejna zbrodnia wojenna popełniona przez rosyjskie władze na ludności cywilnej. "Rosyjska armia codziennie terroryzuje ukraińskie miasta atakami rakietowymi i dronami, niszcząc budynki mieszkalne, szkoły i szpitale. Teraz zaczęła celowo zabijać własnych cywilów. Terroryści zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za każdą zbrodnię wojenną" – oświadczył sztab.

Rosja zaatakowała własne terytorium. Prawie sto osób pod gruzami

Rzecznik sił ukraińskich w obwodzie kurskim Ołeksij Dmytraszkiwski powiedział, że pod gruzami znalazło się 95 osób.

"95 osób zostało uwięzionych pod gruzami. Spod gruzów słychać jęki i krzyki ludzi. Przypominam, że większość z tych ludzi, to osoby starsze i przykute do łóżka. Siły wojskowej komendantury prowadzą obecnie operację poszukiwawczo-ratowniczą” – zakomunikował, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy było zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części ich sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.

