Przyczyną parowania szyb jest głównie różnica temperatur między wnętrzem pojazdu a otoczeniem. Gdy w kabinie panuje wysoka wilgotność powietrza, na zimnych szybach osadza się para wodna.

Często dzieje się tak po wejściu do samochodu, zwłaszcza jeśli wsiadamy w wilgotnej odzieży lub z mokrymi butami. W sezonie grzewczym sytuację dodatkowo komplikuje włączone ogrzewanie - powietrze staje się suche, ale wilgoć wciąż może skraplać się na chłodnych szybach.

Prosty sposób na parujące szyby. Prawie nic nie kosztuje

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się pary z szyb jest ich dokładne umycie od wewnątrz. Jak wskazuje portal autoswiat.pl, zanieczyszczenia, takie jak kurz czy tłuszcz osadzające się na szkle, sprzyjają kondensacji wilgoci.

Aby temu zapobiec, warto sięgnąć po odpowiedni płyn do mycia szyb, najlepiej zawierający alkohol, który ułatwia odparowanie resztek wilgoci. Do wycierania szyb można użyć papierowych ręczników lub nawet starej gazety - oba rozwiązania sprawdzają się doskonale.

Zimą, gdy do wnętrza pojazdu wnosimy dużą ilość wilgoci, konieczne są dodatkowe środki. Pomocnym rozwiązaniem może być zastosowanie prostego triku: wystarczy umieścić warstwy gazet pod dywanikami, w bagażniku i na tylnej kanapie na 2-3 dni.

Dodatkowo warto regularnie nagrzewać wnętrze pojazdu podczas jazdy oraz po każdej podróży wietrzyć samochód, otwierając drzwi na kilka minut. Dzięki tym krokom wilgoć szybciej odparowuje, a problem parujących szyb staje się mniej uciążliwy.

Klimatyzacja to sprzymierzeniec

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że klimatyzacja jest przydatna głównie latem, jej funkcje sprawdzają się również zimą. Krótkie, ale regularne uruchamianie klimatyzacji w trakcie jazdy pomaga skutecznie obniżyć poziom wilgoci w kabinie.

W przeciwieństwie do samego ogrzewania - klimatyzacja usuwa nadmiar skroplonej wody, dzięki czemu powietrze wewnątrz pojazdu staje się bardziej suche. To z kolei zapobiega osadzaniu się pary wodnej na szybach.

Jeżeli problem parujących szyb jest uporczywy, warto wypróbować nietypowe, ale skuteczne rozwiązanie, jakim jest żwirek dla kota. Ten prosty i tani produkt może działać jak domowy pochłaniacz wilgoci.

Aby go użyć, wystarczy wsypać żwirek do płóciennego woreczka, bawełnianej skarpety lub niewielkiego pojemnika z dziurkowaną pokrywką i umieścić go w samochodzie. Najlepiej położyć go w miejscach, gdzie wilgoć najczęściej się zbiera - na podszybiu, pod siedzeniami lub w bagażniku.

Żwirek silikonowy sprawdza się szczególnie dobrze, ponieważ ma wysoką zdolność pochłaniania wody. W zależności od stopnia wilgotności powietrza w kabinie należy wymieniać go co kilka dni lub tygodni - gdy zacznie tracić swoje właściwości chłonne.

red. / polsatnews.pl