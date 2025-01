Donald Tusk zwrócił się w czwartek "tylko z dwoma słowami do tych wiecznych maruderów, marudzących polityków i urzędowych pesymistów". - Łyso wam? Właśnie dostaliśmy informację, że polska gospodarka wzrosła o ponad 3 proc. w ostatnim kwartale i to jest dopiero początek - powiedział.

Wyraźnie zadowolony premier powiedział na internetowym nagraniu, że 2025 rok "będzie rokiem wielkiego przełomu". Odniósł się w ten sposób do danych udostępnionych przez GUS. Wynika z nich, iż wzrost PKB w zeszłym roku wyniósł realnie 2,9 proc. wobec 0,1 proc. w 2023.

"Dane wskazują, że ożywienie gospodarcze jest kontynuowane, a aktywność konsumpcyjna poprawiła się po zaskakująco słabym III kwartale 2024 roku, chociaż była mniej dynamiczna niż w I połowie 2024 roku" - podali ekonomiści.

Premier: Polska będzie liderem wzrostu w Unii Europejskiej

Wcześniej w czwartek Tusk wziął udział w konferencji poświęconej rozpoczęciu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Wtedy właśnie wyjaśniał, że wspomniany na filmiku przełom będzie polegał na konkurencyjności polskiej gospodarki. - Rokiem przełomu, jeśli chodzi o realne, prawdziwe, potężne, wielkie inwestycje w nasze bezpieczeństwo i w naszą konkurencyjność - precyzował.

Stwierdził, iż o szczegółach będzie "rozmawiał ze światem polskiej przedsiębiorczości, biznesu, z ludźmi polskiej gospodarki". - Już niedługo, 10 lutego, w gmachu giełdy, także proszę mieć oczy i uszy szeroko otwarte, tam ogłosimy ten bardzo ambitny program Polski jako lidera wzrostu, lidera gospodarki, Polski rozpędzonej właśnie w tym roku przełomu - zapowiedział szef rządu.

Jego zdaniem "marzenie, że Polska będzie liderem wzrostu w UE staje się już dzisiaj faktem". - A podwaliny pod to podłożyliśmy w ostatnich miesiącach - uściślił.

Baltica 2, polska farma na Bałtyku. Wiadomo, jak będzie działać

Baltica 2 to projekt morskiej farmy wiatrowej o mocy około 1,5 GW. Będzie to jedna z największych farm wiatrowych na świecie. Inwestycja realizowana jest przez Polską Grupę Energetyczną i Orsted - duńską firmę specjalizującą się w morskiej energetyce wiatrowej, której większościowym udziałowcem jest duński skarb państwa.

Farma obejmie obszar około 190 km kw. zlokalizowany 40 km od polskiego wybrzeża, pomiędzy Ustką a Choczewem; będzie wyposażona w 107 turbin o mocy 14 MW każda. Wartość projektu to ok. 30 mld zł, z czego zaangażowanie Polski (PGE) to ok. 15 mld zł; ok. 6 mld zł pochodzi ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Eksploatacja farmy wiatrowej ma się rozpocząć w 2027 roku.

