Komisja śledczej do zbadania legalności, prawidłowości i celowości wykorzystywania oprogramowania Pegasaus nie udało się w piątek przesłuchać byłego minister sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Polityk o godzinie 10:30 został zatrzymany przez policję w siedzibie TV Republika, a następnie przetransportowany do budynku Sejmu na posiedzenie komisji.

Mimo, że Zbigniew Ziobro został doprowadzony do gmachu Sejmu, komisja uznała, że nie stawił się na przesłuchanie o czasie. W związku z tym komisja przegłosowała wniosek o 30-dniowy areszt dla polityka. Następnie posiedzenie komisji zostało zakończone.

"Czasy, kiedy to Ziobro pisał scenariusze się skończyły"

- Dzisiaj o godzinie 10.30 rozpoczęła się komisja ds. Pegasusa. Zgodnie z postanowieniem sądu na tę godzinę miał być zatrzymany i doprowadzony Zbigniew Ziobro. Policja zatrzymała go o godz. 10:30 w zaprzyjaźnionej telewizji - przypomniała przewodnicząca komisji.

- Czasy, kiedy to Zbigniew Ziobro pisał scenariusze się skończyły. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy grali w spektaklu, który funduje nam od jakiegoś czasu pan Ziobro - dodała.

Magdalena Sroka wyjaśniła, że "kolejną z kar porządkowych, jakie komisja jest w stanie nałożyć na świadka, to kara 30 dni aresztu".

- My nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko chcemy przesłuchać świadka, który ma ogromna wiedzę na temat systemu Pegasus. Dlatego zawnioskujemy do Sądu Okręgowego w Warszawie o jego ponowne zatrzymanie i umieszczenie na 30 dni w areszcie, po to, żeby móc go przesłuchać - podkreśliła.

Dodała, że decyzja o tym, czy Ziobro zostanie przesłuchany w areszcie, czy doprowadzony do Sejmu, zapadnie w przyszłości.

Sroka podkreśliła, że "każdy inny obywatel, który miałby wezwanie na konkretną godzinę, nie mógłby pozwolić sobie na tego typu zachowanie". - Dlatego z szacunku do państwa, do prawa, nie pozwolimy na takie lekceważenie z jakim mielimy do czynienia, stąd tez nasza decyzja - stwierdziła.

"Z całą pewnością zrealizujemy przesłuchanie pana Ziobry"

- Skończyły się czasy, kiedy organy państwa polskiego czekały na to aż pan Ziobro skończy rozmowę z panem Rachoniem (dziennikarz TV Republika - red.) - zapowiedział natomiast członek komisji Marcin Bosacki (KO).

- Państwo musi działać. My czterokrotnie wzywaliśmy pana Ziobrę, on to lekceważył pod różnymi pretekstami. Dzisiaj miał się stawić u nas o godz. 10:30, ale o 10:50, kiedy kończyliśmy obrady, nadal go nie było, bo wybrał sobie rozmowę w swojej propagandowej telewizji - dodał.

- Komisja powołana jednogłośnie przez Sejm, działająca zgodnie z prawem, musi realizować zdania, które powierzył jej Sejm, zgodnie z prawem, a nie uprawiać spektakle, które pan Ziobro chciał nam dzisiaj rozpisać - wyjaśnił Bosacki.

- Oczekujemy na decyzję sądu. My z całą pewnością zrealizujemy przesłuchanie pana Ziobry, ponieważ jest on bardzo ważnym świadkiem. Pan Ziobro z cała pewnością będzie zeznawał przed naszą komisją - podkreślił.

"Komisja nie jest od tego, żeby czekać na pana Ziobrę"

Na konferencji głos zabrał również Tomasz Trela z Lewicy, który przypomniał, że "był taki czas, że nawet głosowania na sali plenarnej musiały być przekładane, bo Jarosław Kaczyński nie zdążył dojechać ze swojego domu".

- Dzisiaj próbował to przetestować pan Ziobro. Z pełną premedytacja umówił się na wywiad w swojej propagandowej telewizji, wiedząc, że o godz. 10:30 rozpoczyna się posiedzenie komisji - powiedział.

Jak dodał, "komisja śledcza nie jest od tego, żeby czekać na pana Ziobrę". - Każdy obywatel jest równy wobec prawa. W takie sytuacji był pan Piotr Pogonowski (były szef ABW - red.), który również nie chciał się zgodzić na samodzielne stawiennictwo. Policja musiała po niego pojechać i przywieźć do gmachu Sejmu - przypomniał.

- Nie pozwolimy nikomu na to, żeby pogrywał sobie z państwem prawa i z instytucjami publicznymi - dodał.

- Ostrzegaliśmy, że jeżeli pan Ziobro nie będzie chciał złożyć zeznań, to zastosujemy art. 287 par. 2 Kodeksu postępowania karnego, czyli 30-dniowy areszt. Taki wniosek został dzisiaj przez nas przegłosowany. Będzie wniosek do Prokuratora Generalnego związany z rozpoczęciem procedury związanej z uchyleniem immunitetu - wyjaśnił Trela.

Jak stwierdził, "nie ma żadnej wątpliwości, że immunitet zostanie uchylony". - Wtedy sąd będzie podejmował decyzję - powiedział.

