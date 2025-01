Zbigniew Ziobro miał zeznawać przed komisją śledczą, jednak został doprowadzony do Sejmu po tym, jak zakończono jej obrady. Wcześniej gremium zwróciło się do sądu o 30-dniowy areszt dla polityka. "Prawo i sprawiedliwość. I zero taryfy ulgowej" - ocenił w sieci marszałek Szymon Hołownia. Zupełnie inną optykę na piątkowe wydarzenia mają politycy prawicy.

Komisji śledcza ds. Pegasusa przyjęła wniosek o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry, który po raz kolejny nie pojawił się na przesłuchaniu. Posiedzenie zostało zakończone po nieco ponad kwadransie. W tym czasie Ziobro był już w gmachu Sejmu.



"Zły zawsze przegra. To jedyny wniosek po dzisiejszej próbie rozróby przeprowadzonej przez Ziobrę" - oceniła w sieci wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

Zdaniem Michała Wójcika (PiS) przegłosowanie wniosku komisji śledczej o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry to działanie celowe.

- Im chodziło o to, żeby on się ukrywał, żeby go ścigali, żeby go upokorzyć. Właśnie to zrobili, wiedząc że jest kilkanaście metrów stąd, a oni zrobili wszystko, by zawnioskować o areszt. To jest jakieś chore - dodał.

Zbigniew Ziobro doprowadzony do Sejmu. Giertych: 30 dni posiedzi to nie będzie tak butny

Inne zdanie ma Roman Giertych. "I słusznie. Świadek nie stawił się dobrowolnie, to należy go aresztować. Tym bardziej, że pewnie Komisja będzie chciała go przesłuchać jeszcze w trybie tajnym. 30 dni posiedzi to nie będzie tak butny" - stwierdził mecenas.

Głos zabrał także członek komisji śledczej, Przemysław Wipler (Konfederacja). "Wzywanie Zbigniewa Ziobro bez kompletu dowodów i świadków to nie dążenie do prawdy, lecz polityczna zagrywka. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i obowiązujące – a mimo to rząd je ignoruje! Blokowanie publikacji wyroków i jednoczesne mówienie o praworządności to hipokryzja. Jeśli walczycie z łamaniem prawa, to sami go nie łamcie" - napisał na platformie X.

We wcześniejszym wpisie stwierdził natomiast, że "tu nie chodzi o prawdę ale teatr i triki prawne".

"Komisja Pegasusa mając informacje, że Zbigniew Ziobro wchodzi do budynku sejmu złożyła wniosek formalny o zakończenie dyskusji by jak najszybciej przegłosować wniosek o areszt. Tu nie chodzi o prawdę ale teatr i triki prawne. Oni nie chcieli go słuchać" - ocenił Wipler.

Sytuację skomentował również inny członek komisji, Witold Zembaczyński (KO). "Żarty się skończyły. Ziobro uniemożliwił doprowadzenie na przesłuchanie na godz. 10:30. Czasy kiedy on dyktuje reguły się skończyły. Teraz zmierzy się z wnioskiem o 30 dni aresztu i tam będzie składał zeznania" - napisał w mediach społecznościowych.