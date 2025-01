Michał Dąbrowski został odwołany ze stanowiska prezesa - poinformowała w piątek w komunikacie Agencja Rozwoju Przemysłu. Jak podano w komunikacie, zmiany na szczycie zarządu dokonano ze względów zdrowotnych.



"Michał Dąbrowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 30 kwietnia 2024 roku. W tym czasie Spółka umocniła swoją pozycję na rynku i wdrożyła rozwiązania, które pozwoliły realizować perspektywiczne projekty" - czytamy w oświadczeniu spółki.

Jednocześnie na stanowisko p.o. prezesa zarządu ARP został oddelegowany dotychczasowy wiceprezes Radosław Niedzielski. Wkrótce ma odbyć się nowy konkurs na to stanowisko.

ARP bez prezesa, jest dymisja. Media: Pierwszy "przewrót" udało się zażegnać

Według doniesień Wirtualnej Polski odwołanie prezesa było drugą próbą pozbawienia go stanowiska. Pierwsze, nieudane, miało odbyć się w ubiegłym tygodniu. - Przeciwnicy Dąbrowskiego chcieli wykorzystać to, że premier Donald Tusk poleciał do Brukseli. "Przewrót" został zażegnany, ale jakaś wojna jest w rządzie o ARP, bo zarząd co dwa-trzy dni się dowiadywał, że zostanie odwołany - mówił informator.

W połowie listopada ubiegłego roku rozpisano konkurs na prezesa zarządu ARP dla nowych członków zarządu. Nie został on rozstrzygnięty do tej pory.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa utworzona w 1991 roku, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. ARP jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.