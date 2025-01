Chcą odwołania Jacka Sutryka. Prezydent Wrocławia zabrał głos

- Nie zajmuję się tego typu hucpą i pseudopolityką są wydaniu pana (Piotra - red.) Uhlego et consortes (łac. i wspólników), my zajmujemy się po prostu miastem - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. odwołania włodarza stolicy Dolnego Śląska zaangażowanych jest m.in. trzech radnych z opozycyjnego klubu "Naprawmy Przyszłość" i przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i grup nieformalnych. Sutryk ocenił, że "są to samozwańczy liderzy, którzy twierdzą, że za nimi stoją jakieś duże środowiska, grupy obywatelskie".

Wrocław. Zbierają podpisy ws. odwołania Jacka Sutryka. Prezydent komentuje

- Ja akurat otrzymuję zupełnie inne głosy, głosy oburzenia od mieszkańców. (...) Osoby, które były uprzejme pokazać się na konferencji inicjującej referendum (w ubiegłym tygodniu - red.), są to osoby dobrze nam znane od lat, będące w dużym sporze z miastem, nie akceptujące polityki miejskiej, generalnie nie zajmujące się miastem. Nie zajmujące się miastem, tylko sobą i pseudopolityką - powiedział prezydent miasta.

Zdaniem Sutryka, organizacja referendum to strata pieniędzy i czasu dla Wrocławia i jego mieszkańców. Nie wierzy on w oddolność ogłoszonej inicjatywy twierdząc, że "proces zbierania podpisów to nie jest jakiś proces, który może się toczyć, jakoś podprogowo".

- Ja będę robił wszystko, żeby zostali wyświetleni i patroni polityczni i patroni finansowi tego działania. Już nas dochodzą głosy o tym, że stoją jakieś zorganizowane grupy, które są opłacane. Nie wiem, czy tak jest. Jeżeli tak będzie, z całą pewnością będziemy to pokazywać i ujawniać. Tak być nie może - powiedział Sutryk.

Chcą odwołania Jacka Sutryka. "To niepoważne"

Prezydent Wrocławia wskazał przykład mężczyzny, który był obecny na konferencji dotyczącej referendum w ubiegłym tygodniu, który tylko w ubiegłym roku wysłał do miasta prawie 250 zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej, w których pojawiała się m.in. sparafrazowana łacińska sentencja "ceterum censeo Jacek Sutryk esse delendam", co oznacza "A poza tym sądzę, że Jacka Sutryka należy zniszczyć" (w oryginale mowa była o Kartaginie).

Sutryk podkreślił, że organizatorzy mają prawo próbować zorganizować referendum. Ocenił jednak, że "na tym etapie, kilka miesięcy po wyborach, rozliczanie prezydenta z jego obietnic wyborczych jest czymś niepoważnym". Zaznaczył przy tym, że jego obietnice są realizowane.

Aby referendum doszło do skutku, wśród mieszkańców Wrocławia trzeba będzie zebrać przynajmniej 50 tys. podpisów.