IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem na drogach. Kierując autem w piątkowy wieczór oraz noc trzeba więc zachować szczególną ostrożność. Weekend natomiast przyniesie opady deszczu oraz śniegu, a to - jak przestrzegają synoptycy - może gdzieniegdzie wywołać komunikacyjny paraliż.

IMGW ostrzega, że w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę mieszkańcy dużej części kraju mogą spodziewać się, że mokra od opadów deszczu i śniegu nawierzchnia dróg i chodników będzie zamarzać. Spowoduje to oblodzenie komunikacyjnych ciągów.

Jak wynika z mapy alertów IMGW, w piątkowe popołudnie ostrzeżenia obowiązywały niemalże we wszystkich rejonach Polski, poza kilkoma południowymi powiatami. Ich ważność wyznaczono do sobotniego poranka, lecz może ona zostać wydłużona.

Prognoza pogody na weekend. Będzie deszczowo i śnieżnie

Załamanie pogody, do którego doszło w piątek, tu skutek chłodnego frontu atmosferycznego, którzy przemieszcza się z zachodu na wschód - podaje serwis twojapogoda.pl. Przynosi on opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej, a na północnym wschodzie i w górach - śniegu.

Weekend zapowiada się jeszcze bardziej zimowy. W wielu regionach padać będzie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Ten ostatni, chociażby na wschodzie kraju i w górach, może się utrzymywać.

"Śniegu nie spadnie za wiele, przeważnie od 1 do 3 centymetrów, ale to wystarczy, aby w regionach, gdzie od dłuższego czasu nie padało i kierowcy odzwyczaili się od zimy, doszło do paraliżu na drogach" - czytamy na twojapogoda.pl

an/wka / polsatnews.pl