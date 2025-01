- Widzimy szczyt zachorowań na grypę po strukturze przyjęć pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych - powiedział w Polsat News Artur Nahorecki, wicedyrektor szpitala w Bolesławcu. Z tego względu niektóre medyczne placówki ograniczyły godziny odwiedzin, całkiem je wstrzymały lub nakazały nosić maseczki. Natomiast GIS zachęca, by szczepić się przeciw temu wirusowi.

Główny Inspektorat Sanitarny zachęca do bezpłatnych szczepień przeciw grypie, które dostępne są dla osób w wieku 65 plus, kobiet w ciąży oraz dzieci i młodzieży od 6. miesiąca do 18. roku życia. "Jak odróżnić przeziębienie od grypy? Sprawdź objawy, ale pamiętaj - ostateczną diagnozę stawia lekarz" - czytamy w piątkowym wpisie.

Fala zachorowań na grypę. Są dostępne szczepionki

Jak przekazał GIS, wśród najczęstszych objawów grypy występują suchy kaszel, gorączka, bóle głowy, mięśni i zmęczenie. W trakcie przeziębienia natomiast najczęściej występują objawy typu: katar, kichanie, ból i drapanie gardła oraz ból mięśni. Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne w ramach refundacji, ale w każdym przypadku wymagana jest recepta od lekarza.

Z kolei darmowe szczepionki dostępne są dla grup szczególnie narażonych na zaharowanie, czyli dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat, dorosłych w wieku 65 plus oraz dla kobiet w ciąży i połogu. Dla osób w wieku 18-64 lat szczepienia przeciw grypie można wykonać w ramach 50-procentowej refundacji.

Epidemia grypy. Część szpitali wstrzymała odwiedziny

Zapisanie się na szczepienie można rozważyć szczególnie teraz, gdy w całej Polsce występuje szczyt zachorowań na grypę. Lekarze alarmują, iż mają do czynienia z bardzo poważnymi przypadkami tej choroby i innych infekcji bakteryjnych oraz wirusowych, przez co w niektórych szpitalach wstrzymano nawet odwiedziny.

Na przykład w placówce w dolnośląskim Bolesławcu od czwartku całkowicie wstrzymano odwiedziny na wszystkich oddziałach. Za to w Centrum Zdrowia w Lubaniu (również Dolny Śląsk) odwiedziny ograniczono jedynie do godziny 14:00-15:00. Dodatkowo wprowadzono obowiązek zakładania maseczki w trakcie wizyty.

- Ograniczenie możliwości odwiedzin spowodowane jest epidemią grypy. Widzimy szczyt zachorowań po strukturze przyjęć pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych, gdzie ponad 50 procent jest leczonych z powodu grypy i jej powikłań - wyjaśnił wicedyrektor ds. lecznictwa szpitala w Bolesławcu Artur Nahorecki w rozmowie z reporterem Polsat News Dariuszem Nowakowskim.



Grypa może pozostawić po sobie groźne konsekwencje, w tym zapalenie mięśnia sercowego, co może nawet doprowadzić do konieczności przeszczepu. W związku z tym, gdy pojawiają się u nas objawy grypopodobne należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, aby rozpocząć leczenie.