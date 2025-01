W poniedziałek w nocy kometa osiągnęła peryhelium, co oznacza, że jest w najbliższym punkcie względem Słońca. Chociaż tym samym stała się najjaśniejsza, nie będzie łatwo ją zaobserwować - może się okazać niebezpieczna dla sprzętu oraz wzroku. Warto poczekać kilka dni, aż ryzyko się zmniejszy.

Niezwykła kometa widoczna po 160 tys. lat

Dr Shyam Balaji, badacz astrofizyki cząstek i kosmologii z King's College w Londynie, powiedział BBC, że "jak w przypadku wszystkich komet, widoczność i jasność mogą być nieprzewidywalne".

Chociaż dokładne miejsca, w których można będzie zobaczyć kometę, nie są znane, eksperci uważają, że kometę najlepiej obserwować z półkuli południowej. Na półkuli północnej (w tym także w Polsce) obserwacja komety może być utrudniona ze względu na jej położenie względem Słońca.

Kometa nie pojawia się na niebie po raz pierwszy. Wcześniej można ją było zaobserwować 160 tys. lat temu.

C/2024 G3 (Atlas) dostrzeżono w zeszłym roku, dzięki systemowi ostrzegania przed asteroidami mogącymi uderzyć w Ziemię (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). Kometa może świecić tak jasno jak Wenus, a ponieważ zbliża się do Słońca to jest zaliczana do tzw. komet muskających Słońce.

