Skorzystanie z ulg podatkowych pozwala polskim rodzinom nieco odciążyć budżet. Cenne rozwiązanie przygotowano dla osób posiadających dzieci. Co ważne, im więcej potomstwa, tym korzystniejsze jest rozliczenie z fiskusem.

Ulga na dziecko. Dla kogo i ile wynosi?

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl, wysokość odpisu w zależności od liczby dzieci wynosi:

na pierwsze i drugie dziecko - po 92,67 zł miesięcznie (czyli rocznie 1 112,04 zł na każde z nich),

na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),

na czwarte i każde kolejne dziecko - 225,00 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł).

Oznacza to na przykład, że posiadacze czworga dzieci w skali roku zapłacą podatek niższy o 6 924,12 zł.

Rozwiązanie przewidziane jest dla rodziców, opiekunów prawnych lub rodzin zastępczych. Warunkiem koniecznym jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli wychowywanie dziecka i sprawowanie nad nim opieki.

Udogodnienie dotyczy dzieci:

niepełnoletnich,

do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę i ich roczne dochody nie przekraczają 3 089 zł,

niepełnosprawnych, bez względu na wiek.

Podatkowe odciążenie dla rodziców. Są jednak limity

Należy również pamiętać o limicie dochodów. Wygląda on następująco:

osoba wychowująca samotnie jedno dziecko nie może zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,

ten sam próg dochodowy dotyczy małżeństwa z jednym dzieckiem,

rodzic niepozostający w związku małżeńskim, zajmujący się jedynakiem, może zarobić maksymalnie 56 000 zł rocznie.

Jeśli ktoś ma co najmniej dwoje dzieci lub - zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2024 r. - jedno niepełnosprawne dziecko, nie podlega tym ograniczeniom.

Aby skorzystać z ulgi, należy w zeznaniu podatkowym wskazać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL (jeśli ich nie posiadają - podać dane personalne i daty urodzenia).

Jak skorzystać z ulgi na dzieci?

Resort finansów przestrzega, że organy podatkowe mogą zażądać przedstawienia dowodów uprawnienia. Potwierdzeniem będą dla przykładu takie dokumenty jak odpis aktu urodzenia, zaświadczenia sądu dotyczące sprawowania opieki czy pismo mówiące o kontynuowaniu nauki.

Aby uzyskać ulgę na dziecko, należy podczas rozliczania PIT-36 lub PIT-37 dołączyć załącznik PIT/O. Małżeństwa składające osobne oświadczenia mogą ustalić, w jakich proporcjach rozliczą ulgę. Rządowy portal gov.pl wskazuje, że w przypadku braku porozumienia podział powinien wynosić po 50 proc. Jeśli jednak dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem, to on ma prawo do 100 proc. ulgi.

Warto pamiętać, że istnieje także ulga 4 plus, w ramach której zwolnieniu z podatku podlega kwota do 85 528 zł na każdego z rodziców. Warunkiem, jak wskazuje nazwa ulgi, jest posiadanie co najmniej czworga dzieci.

