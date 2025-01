- Tu nie ma w ogóle sprawy. To przykład robienia afery z kwestii wyborów. Jak można stawiać zarzuty urzędnikom, którzy mają obowiązek zorganizować wybory? - oburzał się Jacek Sasin, pytany w "Punkcie widzenia Szubartowicza" o wybory kopertowe sprzed pięciu lat. Jak stwierdził, to nie on "stracił 70 mln zł" i wskazał jednocześnie odpowiedzialnych - jego zdaniem - za to polityków.