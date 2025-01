Jak czytamy w komunikacie resortu, od czwartku, czyli 30 stycznia 2025 roku, "obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej opakowań niektórych napojów spirytusowych".

Wyjaśniono, że w praktyce oznacza to "całkowity zakaz wprowadzenia do obrotu napojów spirytusowych w opakowaniach typu pouch, czyli tzw. alkotubek". Przepisy określają też minimalną pojemność i rodzaj opakowań takich napojów sprzedawanych w Polsce.

Zgodnie z nimi napoje spirytusowe o pojemności do 200 ml mogą być sprzedawane tylko w butelkach albo puszkach. Ministerstwo - biorąc pod uwagę postulaty producentów - wprowadziło 30-dniowy okres przejściowy. Pozwala on na handel "alkotubkami" maksymalnie do 28 lutego. "Do tego dnia asortyment objęty zakazem musi być całkowicie wycofany z handlu" - podkreśliło ministerstwo.

Alkotubki znikną ze sklepów. Żądał tego premier Donald Tusk

Resort zapewnił, że przepisy rozporządzenia "mają akceptację Komisji Europejskiej i po trzech miesiącach oczekiwań na notyfikację, niezależnie od przygotowywanych postępowań odwoławczych zapowiadanych przez producentów, wchodzą w życie". ZOBACZ: "Alkolody" w sklepie. Minister reaguje, producent wydał oświadczenie O pojawieniu się w sprzedaży napojów z alkoholem w miękkich opakowaniach przypominających musy, "alkotubkach" informowały na przełomie września i października media. Po tym premier Donald Tusk zapowiedział "zablokowanie procederu związany z alkoholowymi saszetkami". Z kolei szef MRiRW Czesław Siekierski podkreślił, że trzeba stworzyć odpowiednie prawo, by sytuacja się nie powtórzyła.

