Na początku tygodnia lokalne media przekazały, że w jednym ze sklepów w Poznaniu dostępne są "alkolody". Zareagować postanowiła minister Izabela Leszczyna. - Gdy wejdzie w życie nasza ustawa, to takie zachowanie producentów, dystrybutorów alkoholi nie będzie możliwe - zapewniła we wtorek. Oświadczenie Polsat News wysłał producent, który zaznaczył, że produkcja i dystrybucja były zgodne z prawem.

Po "alkotubkach" przyszedł czas na "alkolody". Lokalny portal wpoznaniu.pl poinformował w poniedziałek, że w jednym ze sklepów na osiedlu Kopernika na klientów w zamrażarce czekały lody tylko dla dorosłych. Produkt, który zawierał alkohol leżał obok innych, które mogły trafić w ręce nieletnich.

"Alkolody" w sklepach. Reakcja minister Leszczyny

We wtorek do sprawy odniosła się minister zdrowia Izabela Leszczyna. Przypomniała, że w resorcie trwają prace nad regulacjami, które wykluczą wprowadzanie do obrotu produktów zawierających alkohol w opakowaniach kojarzących się z towarem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży.

- Gdy wejdzie w życie nasza ustawa, to takie (...) zachowanie producentów, dystrybutorów alkoholi nie będzie możliwe - odpowiedziała na pytanie dotyczące tzw. alkolodów.

ZOBACZ: Nowe "małpki" przypominają mus dla dzieci. Alkotubki bulwersowały już wcześniej

Leszczyna dodała, że projekt przeszedł już przez Komitet Stały Rady Ministrów. Wcześniej wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny informował, że propozycje zakładają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w innej postaci niż płynna. Poza tym treści zawarte na opakowaniu nie mogą sugerować, że produkt jest czymś innym niż alkoholem.

Zmiany zawarte będą w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Interwencja urzędników. "Towar zabezpieczony"

Tymczasem portal wpoznaniu.pl, który jako pierwszy poinformował o sprawie, we wtorek przekazał, że kontrowersyjnym produktem zajął się Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

"Towar został przez nas zabezpieczony. W tej chwili nie jest już dostępny w sprzedaży. Prowadzone są czynności kontrolne i dalej będą podejmowane decyzje mające na celu wycofanie tego produktu" - przekazał przedstawiciel urzędu Krzysztof Mansfeld.

Jednocześnie przyznał, że lodowe drinki przypomniały wszystkie inne lody wodne i były ułożone obok siebie, a dostęp do nich miał każdy. "Obowiązują przepisy prawa żywnościowego, które mówią o tym, że etykietowanie, reklama czy prezentacja żywności, w tym kształt czy wygląd produktu oraz miejsce i sposób ułożenia produktu nie może wprowadzać konsumenta w błąd" - tłumaczył.

Dodał, że o sprawie poinformowane zostały inne wojewódzkie inspektoraty, tam, gdzie te lody są dystrybuowane.

Producent wydał oświadczenie. "Produkcja zgodna z przepisami"

Oświadczenie w sprawie przesłał Polsat News producent produktu - właściciel firmy Lody Jan. Jan Januszewski na wstępie zaznaczył, że lody z zawartością alkoholu nie są już produkowane ze względu na niski wskaźnik sprzedaży, a co za tym idzie - nieopłacalność ich magazynowania i produkcji.

Zaznaczył, że ostatnie partie zostały wyprodukowane w listopadzie ubiegłego roku, a obecnie na stanie są "szczątkowe ilości produktu".

Jednocześnie podkreślił, że produkt trafił do obrotu zgodnie z prawem. "Produkcja naszych lodów zawierająca niewielkie ilości alkoholu jest zgodna z obowiązującymi przepisami w Polsce" - napisał Januszewski, powołując się na ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dodał, że prawidłowość oznakowania opakowań została potwierdzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. "W przypadku zmiany regulacji nasze firma natychmiast dostosuje się do obowiązujących przepisów" - zapewnił.