Co najmniej 40 osób zginęło podczas obchodów hinduistycznego święta w Indiach, wielu kolejnych zostało też rannych. Stało się to po wybuchu paniki, gdy tłum zaczął napierać na barykady blokujące drogi. - Było zamieszanie, wszyscy zaczęli pchać, ciągnąć, wspinać się po sobie - zrelacjonował świadek.

Za sprawą paniki, jaka wybuchła podczas największego hinduistycznego święta w Prajagradź na północy Indii, zginęło około 40 osób - podała agencja Reutera. Wcześniejsze dane mówiły o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych.

Ani rząd, ani policja nie podały jeszcze ostatecznej liczby osób, które straciły życie. - Nadjeżdżają kolejne ciała. Mamy tu ich prawie 40. Przenosimy je i przekazujemy rodzinom jedno po drugim - powiedział informator agencji.

Indie. Panika podczas wielkiego święta. Tłum próbował przeskoczyć barykadę

W środę przypada najważniejszy dzień podczas trwającej sześć tygodni uroczystości Maha Kumbh Mela. Władze Prajagradź spodziewały się tego dnia rekordowej liczby 100 milionów wyznawców hinduizmu, którzy wezmą udział w rytualnej kąpieli u zbiegu rzek - Ganges, Jamuna i mitycznej Saraswati.

Wyznawcy udają się tam, aby zapewnić sobie pomyślność, oczyszczenie i przybliżenie do kresu wędrówki poprzez kolejne wcielenia. Jednak podczas święta często dochodzi do incydentów i paniki - tak, jak w tym roku. Według świadków panika wybuchła, jak tłum zaczął napierać do miejsca odgrodzonego barierkami.

W pewnym momencie drogi do rzek zostały zamknięte, a stojący w tłumie próbowali przeskoczyć barykady. Wciąż ściskani zaczęli mdleć, padać na siebie albo na ziemię. Część osób została stratowana, wielu poszkodowanych przybyło do szpitali z licznymi złamaniami.

Kolejny taki dramat w Indiach

Premier kraju Narendra Modi złożył kondolencje "wyznawcom, którzy stracili bliskich". Dodał, że lokalni urzędnicy pomagają ofiarom "na wszelkie możliwe sposoby".

To nie pierwszy raz, gdy podczas święta Maha Kumbh Mela dochodzi do podobnych tragedii. W 2013 roku na skutek wybuchu paniki zginęło 36 pielgrzymów. Z kolei najbardziej tragiczny był rok 1954, gdy tłum zadeptał nawet do 800 osób.