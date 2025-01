Kierujący bmw stracił panowanie nad autem i wjechał do przydrożnego rowu. Samochód dachował, a mężczyzna wypadł przez przednią szybę. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 21:00 w rejonie miejscowości Łęka Wielka (woj. wielkopolskie). 35-letni mężczyzna kierujący bmw jechał od strony Gostynia w kierunku Maciejewa. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

Z relacji mł. asp. Marka Balczyńskiego z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu wynika, że tuż przed zakrętem w lewo auto zjechało na prawe pobocze i przebiło barierę ochronną. - Wjechał do przydrożnego rowu, gdzie przewrócił się na dach i ponownie stanął na kołach - wyjaśnił przedstawiciel służb w rozmowie z polsatnews.pl

Wstępne ustalenia wykazały, że kierowca prawdopodobnie nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas dachowania wypadł przez przednią szybę pojazdu. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

- Od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu, jednak z uwagi na jego stan zdrowia nie dokonano badań trzeźwości, natomiast pobrano krew do dalszych badań - przekazał mł. asp. Marek Balczyński.