- Ukraina nie będzie istnieć, nie przetrwa miesiąca, jeśli skończą się pieniądze i amunicja. Wszystko skończy się za półtora lub dwa miesiące - mówił Władimir Putin. W ten sposób rosyjski dyktator zareagował na wstrzymanie przez Donalda Trumpa wszystkich programów amerykańskiej pomocy zagranicznej. Nawiązując do ewentualnych negocjacji, Putin oświadczył, że "nie widzi chęci" ze strony Kijowa.

Władimir Putin powiedział, że wojna w Ukrainie zakończy się "w ciągu dwóch miesięcy", jeśli Kijów nie będzie otrzymywać pomocy wojskowej ze strony zachodnich sojuszników.

- Oni nie będą istnieć, nie przetrwają miesiąca, jeśli skończą się pieniądze i ogólnie amunicja. Wszystko skończy się za półtora lub dwa miesiące - powiedział Putin w wywiadzie w rosyjskiej telewizji państwowej.

Władimir Putin mówił o końcu wojny. W tle decyzja Donalda Trumpa

Komentarz Putina dotyczy obaw związanych z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa, który zawiesił na 90 dni wszystkie programy amerykańskiej pomocy zagranicznej w celu "oceny ich zgodności z jego polityką zagraniczną".

Następnie sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zamrożenie niemal wszystkich programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. Tymczasem kilka dni temu prezydent Ukrainy oświadczył, że USA nie zawiesiły pomocy wojskowej dla jego kraju.

Rosyjski przywódca stwierdził też, że jest gotowy do negocjacji w celu zakończenia wojny w Ukrainie, ale nie widzi woli Kijowa, aby przystąpić do "legalnych" rozmów bez udziału Wołodymyra Zełenskiego. Według Putina prezydent Ukrainy piastuje swój urząd nielegalnie, "pozostaje na urzędzie po terminie i nie ma uprawnień do podpisywania dokumentów".

Negocjacje między Rosją a Ukrainą? Putin: Nie widzimy chęci

- Zasadniczo, jeśli chcą negocjować, istnieje legalny sposób, aby to zrobić. Niech przewodniczący parlamentu Ukrainy zajmie się tym zgodnie z konstytucją. Jeśli jest taka chęć, możemy rozwiązać wszelkie kwestie prawne. Jednak jak dotąd po prostu nie widzimy takiej chęci - powiedział Putin, cytowany przez agencję AFP.

Rosyjski dyktator odniósł się także do rozmów w Stambule pomiędzy przedstawicielami Ukrainy i Rosji. - Wcześniej niektórzy europejscy przywódcy w rozmowach telefonicznych ze mną mówili, że niemożliwe jest, aby Ukraina podpisała traktat pokojowy z pistoletem przy głowie - przekazał Putin i dodał, że wówczas poradzono mu, aby wycofać wojska spod Kijowa.



- Było dla nas jasne, że to może być oszustwo i zagrywka, niemniej jednak, kierując się względami uniknięcia rozlewu krwi i poważnej wojny, zgodziliśmy się i wycofaliśmy - powiedział Putin.

Rosja światowym liderem? Władimir Putin: Do 2030 roku

Putin zabrał również głos w sprawie rozwoju technologicznego jego kraju. Według niego Rosja powinna stać się jednym ze światowych liderów w dziedzinie bezzałogowych systemów powietrznych do 2030 roku.

- W tym celu konieczne będzie utworzenie solidnego przemysłu, infrastruktury i systemu obsługi dronów na krajowej platformie technologicznej i produkcyjnej, zarówno w kraju, jak i poza nim. Ten sektor ma stać się jednym z kluczowych obszarów rozwoju technologicznego Rosji - powiedział.

Dodał, że Rosja ma wszystkie niezbędne zasoby i potencjał, aby osiągnąć ten cel.