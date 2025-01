PiS dostanie miliony? Kolejny zwrot w PKW. "Nie ma wypłaty"

Jak tłumaczył Ryszard Kalisz w rozmowie z dziennikarzami, zostały przygotowane trzy projekty. - Jeden projekt pana prof. Ryszarda Balickiego, drugi mec. Arkadiusza Pikulika i mój projekt oparty na analizie prof. Balickiego, ale bardziej konkretny w wyciąganiu wniosków - wyjaśniał w poniedziałek.

Dodał, że dyskusja na posiedzeniu PKW "była bardzo prawnicza" i pojawiło się podczas obrad "troszeczkę emocji". - Okazało się, że pan przewodniczący (Sylwester Marciniak - red.) jednak stwierdził, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie podając decyzji - mówił członek Komisji.

Pieniądze dla PiS. PKW odroczyła decyzję. "Nie ma wypłaty"

Kalisz wskazał, iż w przypadku orzeczenia "tej nieistniejącej Izby Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej dotyczącego sprawozdania rocznego PiS za 2023 rok" jest "inna sytuacja, bo jest inna podstawa prawna i tam uchwała PKW jest prawomocna od razu".

- Krótko mówiąc, nie ma wypłaty pieniędzy, ale tylko na rok (...). To będzie jeszcze rozpatrywane, bo jest podobny przepis w ustawie o partiach politycznych, jak artykuł 145 paragraf 6 w Kodeksie wyborczym, że jak jest orzeczenie Sądu Najwyższego to wtedy PKW jest zobligowania do przyjęcia. Cały problem sprowadza się do tego, czy mamy do czynienia z wyrokiem SN - mówił Kalisz.

Poinformował, że następne posiedzenie PKW będzie 3 lutego. - I zobaczymy, co będzie, nigdy nie można przewidzieć (...). Wszystkie trzy projekty odpowiedzi dla pana ministra zostały dołączone do protokołu - wyjaśniał.

Trzy odpowiedzi dla ministra finansów? "Nie została podjęta taka decyzja"

Następnie Kalisz przekazał, iż Marciniak zaproponował, aby trzy grupy członków PKW: głosujących za uchwałą z 30 grudnia, wstrzymujący się oraz osoby, które w poniedziałek głosowały przeciw odroczeniu, samodzielnie odpowiedziały ministrowi finansów. - Ale nie została podjęta decyzja takiego typu - sprecyzował.

Przytoczył też fragmenty korespondencji, jaka dotarła do Komisji od Izby Kontroli SN. Jeden z zasiadających w niej "neosędziów", jak określił Kalisz, napisał, "to co i ja piszę ciągle". "Rolą ustawodawcy jest przeprowadzenie takich zmian legislacyjnych, które wyeliminują wady (...). Trwanie obecnej sytuacji oznacza pogłębianie chaosu prawnego, rozkład wymiaru sprawiedliwości, dysfunkcję państwa. Uważam, że SN powinien wstrzymać się z wydaniem orzeczenia" - cytował członek PKW.

Zamieszanie wokół pieniędzy dla PiS. PKW odpowiada Domańskiemu

Państwowa Komisja Wyborcza spotkała się w poniedziałkowe południe, aby zająć się m.in. pismem ministra finansów Andrzeja Domańskiego, dotyczącym kwestii sprawozdania finansowego komitetu PiS z kampanii parlamentarnej w 2023 roku.



W sierpniu PKW odrzuciła sprawozdanie, wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł. W konsekwencji MF zmniejszyło wypłaty dla PiS dotacji za wybory oraz przypadającej na 2024 rok subwencji z budżetu.



Partia zaskarżyła tę decyzję do Sądu Najwyższego, którego kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględniła protest. Skutkowało to przyjęciem sprawozdania przez PKW na posiedzeniu 30 grudnia 2024 r. Jednocześnie, w decyzji zaznaczono, że organ nie rozstrzyga, czy IKNiSP jest sądem, czy też nie.

W związku z tym minister Andrzej Domański, który to zleca przelewy dla partii politycznych, zwrócił się do PKW z prośbą o wykładnię podjętej decyzji, twierdząc, że jest ona "wewnętrznie sprzeczna".



Wówczas przewodniczący Sylwester Marciniak oświadczył, że PKW nie może zdecydować o wykładni innej swojej uchwały, gdyż takiej procedury nie przewiduje Kodeks wyborczy. Podkreślił przy tym, że uchwała jest jednoznaczna, a Domański powinien wypłacić partii zaległe pieniądze. Zlecił również przygotowanie projektów wyjaśnień przez dwóch członków PKW.

Sprawozdanie finansowe PiS za 2023 r. Kolejne posiedzenie PKW

Podczas poniedziałkowego posiedzenia PKW zajęła się też sprawą rocznego sprawozdania finansowego PiS za 2023 r., które odrzuciła w listopadzie 2024 r. PiS zaskarżyło również tę decyzję i podobnie jak w poprzednim przypadku, skarga została uznana za zasadną.



Odrzucenie sprawozdania komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. było podawane jako przyczyna odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego partii za 2023 r.

Rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski informując 21 stycznia o uwzględnieniu przez SN skargi PiS powiedział, że "całe postępowanie przed PKW dotyczące finansowania partii politycznej było przeprowadzone w sytuacji pewnego nieporozumienia", czyli że PKW "nie uświadamiała sobie, że czym innym jest kontrola sprawozdania finansowego komitetu wyborczego partii politycznej, a czym innym jest kontrola sprawozdania finansowego partii politycznej".

Dodał, że w obu kontrolach muszą być prowadzone odrębne postępowania dowodowe, bo są to postępowania wobec innych podmiotów. Według Kodeksu wyborczego, przychylenie się przez SN do skargi partii na odrzucenie jej rocznego sprawozdania finansowego, skutkuje tym, że PKW niezwłocznie przyjmuje to sprawozdanie.