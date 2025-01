Mecz FC Barcelony, wysprzątanie mieszkania do rytmicznej piosenki, czy wspólna kolacja - to tylko jedne z wielu licytacji WOŚP, które cieszą się ogromną popularnością. Wyjątkowy rozgłos zdobyły m.in. aukcja Roberta Lewandowskiego czy Macieja Musiała, które jeszcze przed 33. finałem przekroczyły sumę 100 tysięcy złotych. Jakie jeszcze wyjątkowe przeżycia można wylicytować?

Licytacja Roberta Lewandowskiego jest jedną z najpopularniejszych ze świata sportu przed 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Polski piłkarz na aukcję wystawił dwa bilety na dowolny domowy mecz FC Barcelona w rozgrywkach LaLiga oraz wizytę na treningu drużyny.



Bilety będzie można wykorzystać do 25 maja tego roku. Dzień po meczu zwycięzca licytacji będzie miał również możliwość uczestniczyć w treningu zespołu Barcelony. Aukcja osiągnęła wartość ponad 109 tys. złotych (stan na godzinę 17:00 26 stycznia).

Wyjątkowe aukcje WOŚP. Ponad 100 tysięcy za mecz czy wysprzątanie mieszkania

Wśród innych sportowych aukcji dużą popularnością cieszy się "Wspólny dzień na petardzie" Rafała Sonika czy "Rakieta i obraz z klocków LEGO" Igi Świątek.

Rafał Sonik to pierwszy Polak, który zatriumfował w Rajdzie Dakar i pięć razy stanął na podium tej legendarnej rywalizacji, a dodatkowo wywalczył również dziewięć Pucharów Świata. Jego aukcja to prawdziwa niespodzianka dla wygranej osoby.



"Nie możemy zdradzić co się stanie, ale gwarantujemy, że od rana do późnego wieczora będzie to dzień na ABSOLUTNEJ PETARDZIE!" - głosi opis aukcji, która na razie warta jest ponad 51 tys. złotych.



Rakieta Tecnifibre Igi Świątek z sezonu 2024 i obraz z klocków LEGO upamiętniający jej zwycięstwo w Roland Garros są z kolei warte 40 tys. złotych.

33. Finał WOŚP. Wyjątkowe aukcje gwiazd

Popularnością cieszą się także aukcje spoza sportowego świata. Wyjątkowo rozgłos uzyskała np. aukcja Macieja Musiała. Aktor zobowiązał się do wysprzątania mieszkania zwycięscy w rytm piosenki "Explosion". Ta aukcja także przebiła zawrotną kwotę 100 tysięcy złotych i obecnie kosztuje ponad 125 tys. zł.

Dużym uznaniem cieszy się też kolacja z Edytą i Cezarym Pazurami. Wspólny posiłek osiągnął dotychczas cenę 50 tys. złotych.



26 stycznia 2025 roku odbywa się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godzinie 20:00 odbędzie się tradycyjne "Światełko do nieba". W tym roku WOŚP gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Do tej pory (stan na godz. 17:00 w niedzielę) na konto fundacji trafiło już ponad 66 milionów złotych.