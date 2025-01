Dokładnie tydzień pozostał na złożenie oświadczenia, które uprawni określony podmioty do skorzystania z obniżonej ceny energii elektrycznej. Dokument ma nowy wzór. By nie płacić więcej za energię elektryczną, trzeba zdążyć z wnioskiem do 31 stycznia. Regulacja dotyczy tylko określonych grup odbiorców, nie ma w niej gospodarstw domowych.