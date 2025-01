Owoc działa jak lekarstwo na pamięć. Może zmienić życie seniora

Otaczający nas świat natury kryje w sobie wiele sekretów, a jednym z nich jest owoc głożyny pospolitej - rośliny, która coraz częściej zyskuje uznanie naukowców. Czy może on wspierać funkcje pamięciowe i poprawiać jakość życia seniorów? Badania wskazują, że jest to możliwe.

Starzenie się organizmu wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym m.in. z pamięcią i koncentracją. W poszukiwaniu naturalnych sposobów na wspieranie zdrowia mózgu coraz więcej uwagi poświęca się owocom głożyny pospolitej (łac. Ziziphus jujuba), znanej powszechnie jako jujuba.

To owocowe drzewo wywodzące się z Azji, szczególnie z terenów Chin i Indii, gdzie od tysiącleci jest stosowana w medycynie tradycyjnej. Owoce jujuby - małe, czerwone lub brunatne - są cenione za bogactwo składników odżywczych i prozdrowotnych właściwości.

ZOBACZ: Ogórki kiszone mogą zaszkodzić? Sprawdź, kto nie powinien ich jeść i dlaczego

W tradycyjnej medycynie chińskiej głożyna była stosowana przede wszystkim jako remedium na bezsenność, stres i osłabienie organizmu, a także jako środek wspomagający trawienie i układ odpornościowy. Dziś, dzięki badaniom naukowym, wiemy, że jej działanie wykracza daleko poza te zastosowania - jej owoce mogą wspierać m.in. lepsze funkcjonowanie mózgu i organizmu.

Współczesne wyzwania starzejącego się społeczeństwa

Proces starzenia się organizmu degraduje ogólną sprawnością umysłową. Wraz z wiekiem mózg staje się bardziej podatny na stany zapalne i choroby cywilizacyjne, co może prowadzić do spadku zdolności poznawczych.

W związku z tym poszukiwanie naturalnych, bezpiecznych sposobów wspierania zdrowia mózgu nabiera coraz większego znaczenia. Nie należy jednak zapominać o kontakcie ze specjalistą, zwłaszcza w przypadku ciężkich problemów ze zdrowiem lub wątpliwości związanych z przyjmowanymi środkami.

Jujuba pomaga w problemach z pamięcią? Okazuje się, że nie tylko

Czy owoc może stać się rozwiązaniem do lepszej pamięci i koncentracji? Badania naukowe sugerują, że tak. W jednym z eksperymentów opublikowanych w czasopiśmie Experimental and Therapeutic Medicine naukowcy wykazali, że ekstrakt z głożyny poprawia zdolności poznawcze u zwierząt laboratoryjnych.

ZOBACZ: Unikaj tej kawy, jeśli dbasz o zdrowie. Może przyspieszać starzenie i zwiększyć wagę

Okazuje się również, że jujuba, to prawdziwa bomba witaminowa. Jej owoce zawierają duże ilości witaminy C, flawonoidów, saponin i antyoksydantów, które chronią komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym. Oprócz tego zawiera m.in.:

selen,

wapń,

potas,

cynk,

żelazo,

fosfor,

alkaloidy,

sterole,

katechiny,

jujubozydy A, B, D, E,

kwasy kumaroilowe.

Dane składniki działają jak tarcza ochronna dla naszego organizmu. Przede wszystkim wykazują silne właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i poprawiające układ odpornościowy. Jak podaje portal Kobieta Interia, na uwagę zasługują jedne z pierwszych badań, które sugerują działanie przeciwnowotworowe.

Owoce w codziennej diecie. Jak je spożywać?

Jak najlepiej wykorzystać właściwości głożyny? Możesz sięgnąć po świeże lub suszone owoce, które doskonale sprawdzą się jako zdrowa przekąska. Alternatywnie, warto spróbować herbat lub soków na bazie głożyny - są one łatwe w przygotowaniu i idealne dla osób poszukujących prostych rozwiązań.

ZOBACZ: Jeden składnik zmienia czekoladę w truciznę. Sprawdzaj etykietę

Jak podaje portal Kobieta Interia, owoce jujuby można także dodawać do jogurtu, owsianki, a nawet do potraw obiadowych. Można spożywać je samodzielnie, a wystarczy zaledwie kilka sztuk dziennie (ok. 3), by odczuć ich korzystne działanie.

red. / polsatnews.pl