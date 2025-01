"Kary za drobne błędy". Ukraińscy przewoźnicy oburzeni

Ukraina zaapelowała do polskich władz i do KE w związku ze skargami ukraińskich przewoźników drogowych. Według nich, podczas przejazdu przez polskie terytorium ukraińscy przewoźnicy mają nakładane kary "za drobne błędy techniczne". Te sięgają 12 tys. zł, czyli około 120 tys. hrywien. Wiceminister rozwoju Ukrainy stwierdził, że "oczekuje reakcji i działań", aby nie dopuszczać do takich sytuacji.