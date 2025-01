- Z powodu zmian w prawie może dojść do okradania pisarzy i artystów - powiedział były członek zespołu The Beatles Paul McCartney. - My jesteśmy zwykłymi ludźmi. Macie nas chronić, inaczej nas, twórców, nie będzie - zaapelował artysta. Brytyjski rząd rozważa zmiany, które umożliwiłyby korzystanie z materiałów dostępnych online bez uznania praw autorskich, jeśli wykorzystywane są one przez AI.

Brytyjski rząd prowadzi obecnie konsultacje w sprawie rozwiązań, które umożliwiłyby korzystanie z materiałów dostępnych online bez respektowania praw autorskich, jeśli wykorzystywane są one przez AI do eksploracji tekstu lub danych - przekazał portal BBC.

Ta zmiana szeroko otwiera furtkę do kradzieży praw autorskich - twierdzą eksperci. Przekazano, że pisarz lub artysta nie jest w stanie powiadomić tysiące dostawców usług AI, że nie chce, aby jego treści były wykorzystywane w taki sposób. Alternatywna propozycja, aby każdorazowo artyści wyrażali zgodę na wykorzystanie stworzonych przez nich treści, ma zostać przedstawiona w Izbie Lordów.

- Kiedy byliśmy młodzi w Liverpoolu znaleźliśmy pracę, którą kochaliśmy i która pozwalała nam płacić rachunki - powiedział były członek zespołu The Beatles, 82-letni Paul McCartney, w wywiadzie udzielonym telewizji BBC. - Ale teraz z powodu zmian proponowanych przez rząd może dojść do okradania pisarzy i artystów - dodał, komentując proponowane zmiany.

Zmiany w zasadach korzystania z AI? Legenda muzyki: Macie nas chronić

- Pojawiają się młodzi i piszą piękną piosenkę, i nie są jej właścicielami, i nie mają z nią nic wspólnego. A każdy, kto chce, może ją po prostu skopiować - tłumaczył artysta. - A prawda jest taka, że te pieniądze gdzieś idą. Ktoś dostaje zapłatę, więc dlaczego nie miałby to być ktoś kto napisał tę rzecz? - zapytał były członek zespołu The Beatles.

McCartney zaapelował do władzy o przemyślenie zmian. - My jesteśmy zwykłymi ludźmi, a wy rządem. Macie nas chronić, inaczej nas, twórców, nie będzie. To wasze zadanie - oświadczył.

W 2023 roku McCartney i Ringo Starr użyli AI do wyodrębnienia wokali z niedokończonego nagrania pozostawionego przez Johna Lennona, aby wyprodukować nową piosenkę "Now and Then". Utwór, reklamowany jako ostatnie dzieło Beatlesów, spotkał się z powszechnym uznaniem i został nominowany do dwóch nagród Grammy i jednej Brit.

Sir McCartney niedawno zakończył trasę koncertową Got Back, podczas której wystąpił we Francji, Hiszpanii i Brazylii, a następnie w londyńskiej O2 Arena.