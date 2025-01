Przecieki wody, wahania temperatury i niszczenie starych sal - to problemy, z którymi zmaga się Luwr. Władze muzeum zaapelowały z prośbą o pomoc do francuskiego rządu. Konieczna renowacja może wynieść nawet 500 mln euro, lecz budżet może nie pozwolić na wprowadzenie wszystkich zmian. Na razie nie wiadomo, czy problemy muzeum wpłyną na miliony gości, odwiedzających to miejsce każdego roku.