Francois Bayrou powołany na nowego premiera Francji

W piątek prezydent Francji Emmanuel Macron mianował Francois Bayrou premierem i zlecił mu misję utworzenia rządu. Bayrou jest już trzecim premier Francji w przeciągu 2024 roku. Wcześniej Gabriel Attal pełnił to stanowisko od stycznia do września tego roku, a następnie zastąpił go Michel Barnier, który złożył rezygnację po tym, jak jego rząd nie uzyskał wotum nieufności.

Nowy premier był wymieniany w ostatnich dniach przez media wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów na premiera.

Agencja Reutera przekazała, że Bayrou zaprezentuje wybrany przez siebie gabinet w nadchodzących dnia. Agencja zaznaczyła jednak, że może on natrafić na takie same trudności, jak jego poprzednik. Zauważyła, że na jego niekorzyść może działać także bliska relacja z "niepopularnym" Macronem.

ZOBACZ: Potężny kryzys we Francji. Upadł tamtejszy rząd

Obecny prezydent Francji ma mieć nadzieję, że nowy premier będzie w stanie powołać i utrzymać rząd przynajmniej do lipca, kiedy Francja będzie mogła przeprowadzić nowe wybory parlamentarne.

Francja ma nowego premiera. Kim jest Francois Bayrou?

Francois Bayrou jest założycielem partii Ruch Demokratyczny - formacji centrowej i socjalliberalnej działającej od 2007 roku. W 2017 roku partia poparła Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich.

ZOBACZ: Emmanuel Macron reaguje na kryzys we Francji. Wskazał priorytet

W 2017 roku Macron mianował Bayrou ministrem sprawiedliwości. Jednak polityk sam zrezygnował z tej funkcji zaledwie po paru tygodniach. Decyzję podjął ze względu na dochodzenie ws. nieuczciwego zatrudniania asystentów parlamentarnych przez jego partię. W bieżącym roku oczyszczono go z zarzutów.

Agencja Reutera oceniła, że nowego premiera czeka wiele testów, w tym jeden na początku 2025 roku, gdy ustawodawcy będą musieli uchwalić projekt ustawy budżetowej.

WIDEO: Upadek reżimu Baszara al-Asada. "Nowa władza w Syrii broni praw mniejszości" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl