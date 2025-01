- On też nie powinien był pozwolić, by do tego doszło. Nie jest aniołkiem - ocenił Donald Trump odnosząc się do Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził, że ukraiński prezydent nie powinien iść na wojnę z dużo silniejszym i większym rywalem, jakim jest Rosja. Dodał, że od początku mógł zawrzeć układ i "bardzo łatwo" uniknąć wojny.

W wyemitowanym w czwartek wieczorem wywiadzie Donald Trump zasugerował, że woja w Ukrainie nie jest winą tylko Rosji, ale i Wołodymyra Zełenskiego oraz Joe Bidena. Prezydent USA stwierdził, że jego poprzednik swoimi wypowiedziami "prowokował Rosję", co zaogniło konflikt.



Ponadto ocenił, że wiele błędów dotyczących wojny z Rosją leży po stronie prezydenta Ukrainy. - Zełenski chce to teraz zakończyć. Ma dość. Ale on też nie powinien był pozwolić, by do tego doszło. On nie jest aniołkiem - wskazał Trump.

Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. "Z takimi się nie walczy"

47. prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że Ukraina od samego początku powinna wziąć pod uwagę rozmowy pokojowe, a nie iść na walkę z "większym podmiotem". - Zełenski walczył z dużo większym podmiotem, dużo większym, dużo potężniejszym. Nie powinien był tego robić. Można było zawrzeć umowę - przekonywał Donald Trump.

W jego ocenie Zełenski mógł "łatwo" zawrzeć układ i uniknąć wojny, ale postanowił walczyć. Dodał, że siły w tym konflikcie od początku były nierówne i wskazał na większą armię czołgów w rosyjskim wojsku.



- Z takimi się nie walczy - podsumował Trump.

Prezydent USA potwierdza sankcje. "Nie obwiniam jednej strony"

Mimo takich wypowiedzi prezydent USA podtrzymał swoje stanowisko, że jeżeli Władimir Putin nie będzie chciał przystąpić do negocjacji pokojowych, a wojna będzie się przedłużać, to nałoży na Rosję "wysokie cła, podatki i zwiększy sankcje".

Zaznaczył, że w całym konflikcie Rosja nie pozostaje bez winy. - Nie obwiniam tylko jednej strony. Putin nie powinien był tego robić - ocenił.

Wojna w Ukrainie. Trump szykuje się do rozmów pokojowych

Również w czwartek Donald Trump podczas wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos stwierdził, że trzeba "natychmiast zatrzymać wojnę ukraińsko-rosyjską". Prezydent zdradził, że chce "niezwłocznie" spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.



Jednocześnie przekazał, że Wołodymyr Zełenski powiedział mu, że jest gotowy do zawarcia umowy, by zakończyć wojnę.