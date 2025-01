Wołodymyr Zełenski powiedział mi, że jest gotowy do zawarcia umowy, by zakończyć wojnę - powiedział dziennikarzom Donald Trump, cytowany przez Reutersa. Prezydent USA zapowiedział, że "chce natychmiast spotkać się z Władimirem Putinem".

Słowa o chęci niezwłocznego spotkania z rosyjskim przywódcą padły w czwartek podczas rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z dziennikarzami.

Ponadto Trump po raz kolejny poruszył kwestię pieniędzy na Sojusz Północnoatlantycki. - Nie jestem pewien, czy powinniśmy wydawać jakiekolwiek pieniądze na NATO - przekazał. Prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone "chronią kraje NATO", ale nie są chronione przez Sojusz.

Donald Trump powiedział także, że Chiny mają dużą większą władzę niż Rosja i płacą dużo pieniędzy za energię, którą kupują od Rosjan.

Donald Trump o zakończeniu wojny. Zdradził swój plan

Wcześniej w czwartek prezydent USA za pośrednictwem łącza internetowego przemawiał na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Stwierdził, że trzeba "natychmiast zatrzymać wojnę ukraińsko-rosyjską".

Trump wyraził nadzieję, że uda się doprowadzić do pokojowego porozumienia między Ukrainą a Rosją. - Miliony żołnierzy są zabijane na co dzień, nikt tego od II wojny światowej nie widział, leżą zwłoki na polach, miliony Rosjan, miliony Ukraińców. Czas to zakończyć - uznał.

Ponadto prezydent USA zapowiedział, że poprosi m.in. Arabię Saudyjską o obniżenie cen ropy. - To musi się zdarzyć, jestem zresztą zdziwiony, że nie zrobili tego wcześniej. Jeśli spadnie cena ropy to skończy się wojna ukraińsko-rosyjska. Teraz, przy takich cenach, wojna będzie trwała - ocenił.