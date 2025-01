Cały północnokoreański kontyngent wojskowy, który wspiera Rosję w wojnie w Ukrainie może zostać zlikwidowany do kwietnia 2025 roku - przewidują eksperci z Instytutu Badań nad Wojną. Ich straty na froncie liczone są w dziesiątkach tysięcy miesięcznie, dlatego Moskwa musi sięgnąć po kolejne posiłki.

Pentagon i południowokoreański wywiad szacują, że od października w Rosji rozmieszczono z rozkazu Kim Dzong Una około 12 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy. Co najmniej 300 z nich zginęło, a ponad tysiąc zostało rannych.

Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) zwracają uwagę, że nowe rozmieszczenie wojsk Korei Północnej utrzyma dotychczasowe tempo ataków piechoty w obwodzie kurskim, ale nie potrwa to długo.

Ich straty mogą bowiem wynieść od 30 do 45 tys. żołnierzy miesięcznie - łącznie zabitych i rannych. Oznacza to, że przy utrzymaniu tego tempa do połowy kwietnia tego roku cały kontyngent może przestać istnieć.

Jeśli Moskwa chce utrzymać obecną dynamikę, muszą sięgnąć po dodatkowe wsparcie.

Straty wojsk Korei Północnej wzrosną. Potrzebne dodatkowe siły

Jak dowiedział się "New York Times", w departamencie obrony USA dodatkowe siły Korei Północnej przybędą do Rosji "w ciągu najbliższych dwóch miesięcy" - czyli do połowy marca tego roku.

Jak przypomina "Ukraińska Pravda", nowi żołnierze poprzednio potrzebowali około miesiąca, zanim trafili na dalsze ćwiczenia na tyłach frontu w listopadzie, by dołączyć do regularnych działań wojskowych dopiero w grudniu.

Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej jeszcze w grudniu informowało, że Korea Północna może przygotowywać się do rotacji lub rozmieszczenia dodatkowych sił w Ukrainie i sprzętu wojskowego do Rosji.

Zdaniem analityków z ISW jeśli nie zmieni się sposób wykorzystywania północnokoreańskich wojsk przez Rosję, to nowy kontyngent szybko podzieli los starego.

"Jest mało prawdopodobne, aby te nowe siły Korei Północnej, były w stanie znacząco usprawnić rosyjskie operacje i prawdopodobnie będą musiały stawić czoła takim samym wysokim stratom, jak obecny kontyngent północnokoreański" - podkreślają eksperci.