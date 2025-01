- Ukraina jest gotowa odesłać do ojczyzny dwóch Koreańczyków z Północy, pojmanych w czasie walk - oznajmił Wołodymyr Zełenski. W zamian Kijów chce sprowadzić do kraju swoich żołnierzy, przetrzymywanych w Rosji. Na propozycję ukraińskiego prezydenta zareagował Kreml. - Nie wiemy, co jest tam prawdą, kto, co komu oferował - oświadczył Dmitrij Pieskow.