- Będę kandydował w wyborach, z Bożą i ludzką pomocą - zadeklarował europoseł Konfederacji Grzegorz Braun. To kolejny kandydat z tej partii, który weźmie udział w wyścigu o prezydencki fotel. W sierpniu Rada Liderów Konfederacji wskazała, że kandydatem ugrupowania w wyborach będzie Sławomir Mentzen.

- To jest dobry projekt i dzięki temu będziemy mogli zwiększyć szanse, by w następnym parlamencie znalazła się reprezentacja polskich katolików - przekazał Grzegorza Brauna w rozmowie z serwisem Sprawki.

Polityk zadeklarował, że będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. - Z Bożą i ludzką pomocą - dodał.

W sierpniu 2024 r. Rada Liderów Konfederacji wskazała, że kandydatem ugrupowania w wyborach będzie Sławomir Mentzen.

Wybory prezydenckie. Grzegorz Braun zadeklarował start

Do deklaracji Brauna odniósł się jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

"Publiczne kłótnie o kandydowanie to nie jest to na, co czekają nasi wyborcy" - przekazał w mediach społecznościowych.

"Staram się nie komentować publicznie spraw wewnętrznych niemniej jedną rzecz należy wyjaśnić: Nie jest prawdą aby prawybory w Konfederacji zostały zablokowane poparciem kandydatury Sławomira Mentzena przez Radę Liderów i aby nastąpiło to w obawie przed popularnością Grzegorza Brauna" - dodał polityk.





Wcześniej w programie "Studio Parlament" w Polsat News Polityka Bosak stwierdził, że temat kandydatury Brauna jest sztucznie wywołany.

- Nie wyobrażam sobie, żeby Konfederacja miała więcej niż jednego kandydata - dodał.

"Zaczynamy! Mam ambicję, by pokazać, że Prawica jest sprawna" - skomentował Janusz Korwin-Mikke. "Niech żyje Wolność! Niech żyje Normalność! Niech żyje Polska!" - dodał w mediach społecznościowych.

Korwin-Mikke dołączył do wpisu listy, pod którymi można zbierać podpisy pod kandydaturą Brauna.

"Ale się porobiło. Dobrej nocy, kochani!" - skomentował Artur Dziambor, były poseł Konfederacji.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych ocenił, że "jest niewielkie ale jednak ryzyko, że Braun wygra z kandydatem PiS i będziemy mieli II turę Trzaskowski-Braun".

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. daty wyborów prezydenckich. To już oficjalne - głosowanie odbędzie się w niedzielę 18 maja, a ewentualna druga tura w niedzielę 1 czerwca.

Dotychczas start w wyborach zadeklarowali:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowa Lewica)

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji)

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS)

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Adrian Zandberg (kandydat Razem)

