We wtorkowym "Punkcie widzenia Szubartowicza" Piotr Gliński został zapytany, czy podziela zdanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Stwierdził on po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, że "wiatr zmian wieje coraz szybciej w kierunku Polski".

- Jest to wielka zmiana kulturowo-społeczna czy cywilizacyjna, bo został zatrzymany pewien walec zmian kulturowych, który był szalenie niebezpieczny, coraz bardziej radykalny - odparł.

Piotr Gliński: Elon Musk mi się podoba, ale nie sugestie związane z AfD

Zdaniem byłego wicepremiera z PiS "te przemiany przeistaczały się w programy polityczne i Europa padał ofiarom tych szaleństw". Jako przykład podał Zielony Ład, którego odrzucenie - według niego - jest najważniejszą zapowiedzią nowego prezydenta USA.

- Zielony Ład doprowadza nas do bankructwa. To my w Polsce płacimy w tej chwili najdrożej za energię, a energia to są koszty ekonomiczne podstawowe - stwierdził.

Przemysław Szubartowicz zapytał, czy Glińskiemu podoba mu się, że Elon Musk - bliski współpracownik Trumpa - namawia Niemców do głosowania na skrajnie prawicową AfD zgłaszającą m.in. pomysł rewizji granic z Polską. - AfD mi się nie podoba i nie rzucicie nas do tego worka - odparł polityk, podkreślając, iż sam Musk mu się "podoba", ale sugestie związane z AfD - już nie.

Piotr Gliński ma ofertę dla Muska i Trumpa. Chodzi o Trójmorze

Następnie Gliński nieoczekiwanie podzielił się "propozycją", którą jego polityczne środowisko ma dla właściciela platformy X oraz amerykańskiego przywódcy. - Którą on ją zna i akceptował te projekty w tej konwencji i je z nami swego czasu realizował, mianowicie Trójmorze - wskazał, mając na myśli Trumpa.

Jego zdaniem ta inicjatywa jest "jednym z podstawowych wyjść z tej bardzo niedobrej sytuacji i politycznej i ekonomicznej, bo Europa nie ma w tej chwili odpowiedzi". Za przykład podał polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, która - w jego ocenie - nie wyłożyła wystarczająco jasno swoich założeń.

Prowadzący dopytał, czy Trójmorze ma być alternatywą czy uzupełnieniem dla Unii Europejskiej. - Oczywiście, że uzupełnieniem i zrównoważeniem UE, w której oczywiście za dużą dominację mają Niemcy, którzy politycznie zbankrutowali. Nie mieli dobrych pomysłów, popełniali straszliwe błędy, a teraz mają jeszcze rozgardiasz wewnętrzny - nowe wybory, nie wiadomo, co tam będzie - mówił.

Gliński o "Europie ojczyzn": Znalazłyby wspólny język polityczny

Gliński podkreślił, że poprawną koncepcją jest Europa ojczyzn, lecz "te ojczyzny powinny się sensownie rozwijać". - Znalazłyby wspólny język polityczny, a przede wszystkim język ekonomiczny polegający na wymianie gospodarczej, na dobrych relacjach transatlantyckich z Trumpem - wyliczył.

Według niego Europa "nie dbała o swoje bezpieczeństwo". - Polityka niemiecka była skrajnie niedopoweidzialna jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że obecny polski premier Donald Tusk bardzo mocno wspierał tę niemiecką politykę - zauważył Piotr Gliński.