W kopalni Knurów-Szczygłowice doszło do zapalenia metanu. Są osoby ranne i poszkodowane. Informację potwierdzili przedstawiciele Sierpnia 80 z tego zakładu. Na miejsce wezwano ratowników, w tym LPR, którego lądowanie zabezpieczają strażacy.

"W KWK "Knurów-Szczygłowice" ruch "Szczygłowice" prawdopodobnie doszło do zapalenia metanu w ścianie wydobywczej. Są osoby ranne i poparzone" - przekazał WZZ "Sierpień 80" KWK "Knurów-Szczygłowice".

Z kolei same władze kopalni uściśliły, że do zdarzenia doszło najpewniej w jej ścianie numer XVII, na poziomie poniżej 850 metrów. "W kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice najprawdopodobniej doszło do zapalenia metanu, w ścianie XVII pokład 405/1 poniżej poziomu 850 m. Trwa akcja wyprowadzania pracowników z tego rejonu" - przekazała Joanna Karwot z zakładu w rozmowie z Polsatnews.pl.

Za to Sławomir Starzyński z biura prasowego JSW w rozmowie z PAP zastrzegł, że chociaż akcja ewakuacyjna trwa, na razie nie posiada on informacji o poszkodowanych.

Zapalenie metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice. Trwa akcja służb

Na miejsce wezwano także zespołu ratowników medycznych, w tym LPR i ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W stan gotowości postawiono także tamtejsze służby psychologiczne.

- Zastęp Zakładowy Straży Służby Ratowniczej w kopalni węgla kamiennego zabezpiecza lądowisko dla LPR - powiedział st. kpt. Jakub Zych z PSP w Gliwicach w rozmowie z Polastnews.pl.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Artykuł aktualizowany