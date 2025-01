Wtorek okazał się czarną serią dla polskiego wojska. W miejscowościach Werbkowice i Muły doszło do wypadków z udziałem pojazdów wojskowych. Niestety jeden okazał się tragiczny w skutkach. Z kolei w drugim trzech żołnierzy trafiło do szpitala.

We wtorek przed godz. 14:30 w Werbkowicach (woj. lubelskie) doszło do zderzenia czołowego ciężarówki wojskowej Star 266 z samochodem osobowym marki audi. Pojazdem ciężarowym podróżowało siedmiu żołnierzy a pojazdem osobowym jedna osoba.



Po przyjeździe na miejsce wypadku strażacy zobaczyli, że wojskowy pojazd znajduje się rozbity na poboczu a samochód osobowy leży w rowie poza obrębem jezdni. Po rozpoznaniu okazało się, że dwie osoby zostały poszkodowane - jeden żołnierz oraz kierowca Audi A4, który był zakleszczony w pojeździe.

Werbkowice. Wypadek wojskowej ciężarówki. Nie żyje mężczyzna

Strażacy szybko przystąpili do uwolnienia zakleszczonego kierowcy samochodu osobowego przy pomocy elektrycznych narzędzi hydraulicznych. Do momentu wydobycia poszkodowanego prowadzona była wentylacja kierowcy. Niestety mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować.

Poszkodowany żołnierz miał lekkie obrażenia głowy. Na miejscu zdarzenia został opatrzony przez Zespół Ratownictwa Medycznego. W czasie działań, w tym podczas odłączenia Stara 266 od zasilania, DK74 pozostawała zamknięta w obu kierunkach.



Na miejscu oprócz strażaków i ZRM działał LPR oraz policja. Interwencja straży trwała około siedmiu godzin. Dokładna przyczyna zdarzenia jest badana przez policję, a na razie wiadomo, że straty oszacowano na około 60 tys. złotych.

Muły. Trzech żołnierzy trafiło do szpitala

Jednak tragiczny wypadek koło Hrubieszowa nie był jednym wypadkiem tego dnia z udziałem wojskowego pojazdu. Żandarmeria Wojskowa w piśmie do Interii potwierdziła także zdarzenie do jakiego doszło we wtorek w miejscowości Muły (woj. podlaskie).



Według jej wstępnych ustaleń, do zdarzenia doszło podczas pokonywania zakrętu przez pojazd wojskowy, który nagle zahaczył o pobocze jezdni i zjechał do rowu. W zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy.

Autem jechało łącznie 13 żołnierzy. Trzech z nich doznało lekkich obrażeń ciała. W placówce medycznej wszyscy zostali opatrzeni, a następnie wypisani. Kierowcę samochodu przebadano na zawartość alkoholu - był trzeźwy.



"Obecnie są realizowane czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku. Czynności prowadzi Wydział Żandarmerii W Białymstoku" - przekazało wojsko.