Podmorskie kable łączące Tajwan z należącymi do niego Wyspami Matsu zostały uszkodzone, co doprowadziło do problemów z łącznością internetową na wyspach. Konieczne było wprowadzenie komunikacji zastępczej. Tajpej odpowiedzialnością za incydent obarcza Chiny. Niespełna miesiąc temu podobne wydarzenia rozegrały się na Bałtyku. Wówczas o przecięcie kabla EstLink 2 podejrzewano Rosję.

Władze Tajwanu poinformowały w środę, że podmorskie kable łączące Tajwan z należącymi do niego Wyspami Matsu zostały "rozłączone". Uruchomiono komunikację zastępczą. Tajpej o uszkodzenie kabli podejrzewa Pekin.



Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, jeden z dwóch kabli zupełnie nie funkcjonuje a drugi został poważnie uszkodzony. Bezprzewodowa komunikacja zastępcza pozwoliła częściowo przywrócić łączność internetową z wyspami, które zamieszkuje ok. 14 tys. ludzi. Archipelag 36 niewielkich wysepek położony jest w pobliżu wybrzeży Chin.



Chińskie ministerstwo ds. Tajwanu nie odpowiedziało na prośbę agencji o komentarz.

Tajwan. Przecięto podmorskie kable. Oskarżenia padły na Chiny

Reuters zaznacza, że awarie podmorskich kabli wywołują na Tajwanie duże zaniepokojenie. Władze w Tajpej wielokrotnie wskazywały na chińskie działania w "szarej strefie", które - ich zdaniem - są elementem stałej presji wywieranej przez Pekin.

Tajwan, który Chiny uważają za swoją zbuntowaną prowincję, wcześniej oskarżył Pekin o uszkodzenie podmorskiego kabla na północ od wyspy przez chiński statek. Oskarżenie został odrzucone zarówno przez armatora statku jak i rząd chiński jako "pozbawione podstaw i dowodów".

Wypadek czy akt sabotażu na Bałtyku? Nowe informacje

Uszkodzenie kabli przy Tajwanie to kolejny taki incydent w przeciągu kilku tygodni. Do tej pory władze na Bałtyku badają, jak doszło do przecięcia podmorskich kabli 25 grudnia w Boże Narodzenie, co doprowadziło do utraty przesyłu prądu magistralą EstLink 2.



We wtorek fiński dziennik "Helsingin Sanomat" przekazał, że podczas prowadzonego dochodzenia w sprawie uszkodzenia kabli w Zatoce Fińskiej nie znaleziono żadnych dowodów na celowe działanie czy powiązania z Rosją. Moskwa i jej tzw. flota cieni byli do tej pory głównymi podejrzanymi w sprawie.

Jednak najnowsze ustalenia nie potwierdzają, że to tankowiec Eagles S - ciągnąc kotwicę po dnie morza - celowo uszkodził estońsko-fiński kabel elektroenergetyczny EstLink 2 oraz cztery kable telekomunikacyjne. Chociaż postępowanie wciąż się toczy, to prawdopodobnie incydent zostanie uznany za "wypadek".



Twierdzenia fińskiego dziennika potwierdza również "Washington Post", który powołując się na anonimowe źródła wywiadowcze oznajmił, że przerwanie podmorskich kabli w Zatoce Fińskiej było "wypadkiem, a nie aktem sabotażu".