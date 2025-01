Uszkodzenie kabli na Bałtyku. Nowe informacje szwedzkiej marynarki

Fińska policja przejęła tankowiec Eagle S przewożący rosyjską ropę - podejrzany o uszkodzenie fińsko-estońskiej linii energetycznej Estlink 2 i czterech kabli telekomunikacyjnych w Boże Narodzenie. Tankowiec miał do tego dopuścić ciągnąc kotwicę po dnie morskim.



We wtorek rzecznik szwedzkiej marynarki wojennej Jimmie Adamsson przekazał, że kotwica należąca do tankowca została wyciągnięta. "Statek Jego Królewskiej Mości Belos zlokalizował i podniósł kotwicę, a następnie przekazał ją fińskim władzom" - poinformował.

ZOBACZ: Sabotaż na Bałtyku? Ekspert wskazał na awarie podmorskich kabli



Kotwicę wydobyto z wody, z głębokości około 80 m, przy pomocy okrętu HMS Belos, jednostki do operacji ratunkowych szwedzkiej floty. Akcję przeprowadzono w ostatnich dniach.



Fińskie radio Yle przekazało, że śledczy mają przystąpić do badania kotwicy jeszcze we wtorek.

Uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. Podejrzenia wobec "floty cieni"

Do uszkodzenia podmorskich kabli - energetycznego EstLink 2 oraz czterech telekomunikacyjnych - doszło w Boże Narodzenie. Przyczynił się do tego mający około 220 m długości tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, jednak zakłada się, że tankowiec należy do rosyjskiej "floty cieni", czyli grupy wysłużonych statków wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji na ropę.

Realizował on kurs z Petersburga w stronę Egiptu, transportując rosyjską benzynę. Kilka godzin po awarii tankowiec został zatrzymany przez fińskie służby i sprowadzony w stronę wybrzeża. W związku z prowadzonym dochodzeniem jednostka znajduje się obecnie na kotwicowisku w pobliżu portu naftowego w Porvoo.

ZOBACZ: Zerwany kabel na dnie Morza Bałtyckiego. "Władze nie śpią"

W sprawie rozpoczęto przesłuchania liczącej ponad 20 osób załogi, w której skład wchodzili obywateli Gruzji oraz Indii. Kilku z nich jest podejrzanych o dokonanie aktu wandalizmu, zniszczenie mienia i spowodowanie poważnych zakłóceń w komunikacji.

Dwa uszkodzone kable zostały już naprawione. Jednak naprawa EstLink 2 może potrwać nawet do lipca, a obecnie trwają poszukiwania jednostki serwisowej.