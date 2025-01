Zgodnie z obowiązującymi przepisami przywilej korzystania z darmowej komunikacji miejskiej w Polsce uzyskuje się po przekroczeniu 70. roku życia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego daje to kilka milionów osób, którzy nie muszą kupować biletów na autobusy, tramwaje i inne pojazdy transportu miejskiego.

Darmowa komunikacja dla seniorów. Jak potwierdzić swój wiek?

Obecnie w każdym mieście w Polsce z przywileju tego mogą korzystać osoby po 70. roku życia. Nie muszą one kupować biletów i nie ma żadnych ograniczeń w ilości darmowych przejazdów. Tak naprawdę mogą korzystać z nich wtedy, kiedy chcą i tego potrzebują. Należy jednak być przygotowanym na ewentualną kontrolę.

ZOBACZ: O tej godzinie lepiej nie podejmuj trudnych decyzji w pracy. Ustalenia naukowców

Co zrobić w takiej sytuacji? Obowiązkiem seniora jest potwierdzenie swojego wieku poprzez pokazanie dowodu osobistego lub legitymacji seniora. Na tej podstawie kontroler zezwoli na darmowy przejazd.

Prezydenci niektórych miast w Polsce wyszli naprzeciw potrzebom seniorów i umożliwiają im nieodpłatne podróżowanie komunikacją miejską już po ukończeniu 65. roku życia (w zależności od przepisów).

Zniżki i darmowa komunikacja miejska dla seniorów

Zgodnie z informacjami przytoczonymi przez "Gazetę Prawną", do grona tych miast należą m.in.: Lublin, Bydgoszcz i Wrocław. Nie jest wykluczone, że w ich ślady już niedługo pójdą kolejne miasta. Wszystko po to, aby ułatwić życie najstarszej grupie mieszkańców.

Standardem w Polsce jest, że seniorzy poniżej 70. roku życia mogą korzystać z komunikacji miejskiej w ramach częściowej odpłatności. Rodzaj zniżek zależy od przepisów wprowadzonych w danej gminie miejskiej. Jak podaje "Gazeta Prawna", w Warszawie osoby po 65. roku życia mogą wykupić roczny bilet za 50 złotych i przez 12 miesięcy podróżować komunikacją miejską bez ograniczeń.

ZOBACZ: Jak wypocząć tanio a dobrze? Sprawdzone patenty na oszczędzanie

W wielu innych miastach stosuje się 50 proc. zniżkę na bilety. W tym obszarze nieco dalej poszli włodarze Szczecina, którzy zniżką objęli również kobiety po 55. roku życia oraz mężczyzn po 65. roku życia. Oznacza to, że korzystają z tańszej komunikacji o pięć lat szybciej, niż ich rówieśnicy w większości miast w Polsce.

Realna oszczędność dla starszych osób

Wielu seniorów zmaga się z trudną sytuacją ekonomiczną. Emerytury nie rosną w tak szybkim tempie, jak inflacja i koszty codziennego życia, w tym utrzymania mieszkania czy też zakupów spożywczych. W związku z tym każda pomoc jest pozytywnie odbierana przez tę grupę odbiorców. Dotyczy to również zniżek i darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Dla wielu osób w podeszłym wieku jest to okazja to zaoszczędzenia cennych pieniędzy. Umożliwia im to przemieszczenia się po mieście w celu realizacji codziennych czynności, w tym wyjścia na zakupy, do lekarza lub na pocztę. Warto z tego skorzystać.

red. / polsatnews.pl