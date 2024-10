Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego dla byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. Taki dokument dałby mu gwarancję pozostania na wolności do czasu, aż wydany zostałby prawomocny wyrok.

Michał K. przebywa obecnie w brytyjskim areszcie. We wrześniu tamtejszy sąd dwukrotnie nie zgodził się, by prezes RARS w latach 2020-2024 wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym i kilkoma innymi warunkami.

List żelazny nie dla Michała K. Grozi mu 10 lat więzienia

Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS rozpoczęło się 1 grudnia zeszłego roku, a prowadzi je katowicki oddział Prokuratury Krajowej. Zdaniem śledczych w latach 2021-2023 doszło do "osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby będące pracownikami" agencji.

Jak ustaliła prokuratura, proceder trwał "podczas organizowania i procedowania zakupu towarów dla RARS, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego". Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków postawiono Michałowi K. oraz Pawłowi Szopie, założycielowi firmy odzieżowej "Red is Bad". Pierwszemu z nich grozi 10 lat więzienia.

Na początku września Michał K. nie zgodził się na dobrowolną ekstradycję z Wielkiej Brytanii do Polski. Rozpoczęła się więc procedura jego przymusowego ściągnięcia do kraju, która może potrwać nawet do początku 2025 roku.

wka / polsatnews.pl