Pieniądze dla PiS. Jest ruch Izby Kontroli Sądu Najwyższego

Skarga PiS na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej jest zasadna - przekazał rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, informując o decyzji, jaką podjęła we wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Chodzi o odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego partii za 2023 rok. Wspomniana izba nie jest uznawana przez rządzących z Koalicji 15 Października za legalnie powołany sąd.

Jak przekazał Aleksander Stępkowski, "w świetle regulacji Kodeksu wyborczego PKW będzie zobowiązana podjąć uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania finansowego". Dodał, że decyzja Izby Kontroli SN wynika z tego, iż postępowanie PKW miało miejsce w sytuacji "pewnego nieporozumienia".

- PKW nie uświadamiała sobie, że czym innym jest kontrola sprawozdania finansowego komitetu wyborczego partii politycznej, a czym innym jest kontrola sprawozdania finansowego partii politycznej - przekonywał.

Skarga PiS uznana. Rzecznik Sądu Najwyższego wyjaśnia

Jak wskazał rzecznik, są to dwa inne podmioty, które przedstawiają dwa różne sprawozdania. - Ponieważ PKW w sierpniu tego roku odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS i uznała, że fakt podjęcia tej uchwały jest wystarczającą przesłanką do tego, by podjąć uchwałę o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii, czyli innego podmiotu - objaśniał.

Stępkowski zaznaczył, że fakt podjęcia jednej uchwały nie jest podstawą do podjęcia również drugiej uchwały - tym razem w sprawie partii.

Dodał, że mimo iż przesłanki odrzucenia sprawozdania finansowego i komitetu wyborczego, i partii politycznej mogą być te same, "to jednak rozpatrując sprawozdanie finansowe partii politycznej, trzeba przeprowadzić osobne postępowanie dowodowe i trzeba w osobny sposób wykazać naruszenie przepisów prawa".

- PKW podejmując uchwałę o odrzuceniu sprawdzania, tak naprawdę zaniechała przeprowadzenie całego postępowania dowodowego i oparła się wyłącznie na fakcie podjęcia wcześniej uchwały o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego - oświadczył.

Pieniądze dla PiS. Jest ruch Izby Kontroli Sądu Najwyższego

Stępkowski wskazał również, że uchwała PKW nie była prawomocna w momencie jej podjęcia. - Nie zostało jeszcze rozpatrzone odwołanie od wcześniejszej uchwały sierpniowej - wskazał.

Jak stwierdził uchwała ostała wyeliminowana z obrotu prawnego, a zatem "PKW oparła się na uchwale, która po pierwsze była nieprawomocna, po drugie nie ma jej już w obrocie prawnym w ogóle".

Stępkowski podsumował, że PKW zaniechała przeprowadzenie postępowania dowodowego i nie pozwoliła też PiS ustosunkować się do zgromadzonych materiałów dowodowych.

- Innymi słowami partia polityczna została pozbawiona prawa do obrony przed PKW - powiedział.

Izba Kontroli Sądu Najwyższego. Rząd nie uznaje jej orzeczeń

W listopadzie zeszłego roku PKW odrzuciła roczne sprawozdanie finansowe PiS za rok 2023 r. z powodu finansowania komitetu wyborczego tej partii w wyborach z jesieni 2023 r. Jeszcze pod koniec listopada PiS zaskarżył również tę decyzję do SN i ta skarga trafiła na wokandę Izby Kontroli Nadzwyczajnej 21 stycznia.

Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest kwestionowany przez obecnie rządzących. Jak wskazują, zgodnie z orzeczeniem m.in. Trybunału Sprawiedliwości UE, izba ta nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem.

WIDEO: "Śmierć Michała Sylwestruka - śledztwo". Nowe ustalenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl