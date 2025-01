- Zwróciłem się do szefa MSZ, aby przygotować nasze konsulaty w Stanach Zjednoczonych, by były gotowe na ewentualne deportacje naszych obywateli - zapowiedział premier Donald Tusk.

- Jak widzę, świat nie stanął na głowie mimo wielkich emocji politycznych i uzasadnionych i nieuzasadnionych obaw i nadziei związanych z zmianą amerykańskiej administracji - mówił Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Premier odniósł się także do zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczących walki z nielegalną migracją. Podkreślił, że jeszcze przed inauguracją prezydentury Trumpa zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w celu podjęcia działań na terenie USA.

- Zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych, by przygotować nasze placówki dyplomatyczne, konsulaty w USA, by były przygotowane na podjęcie działań w sprawie Polaków, którzy przebywają na tym terenie z różnym statusem i różnym poziomem legalności - poinformował premier.

