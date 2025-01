Wśród amerykańskiej Polonii pojawiają się obawy, że niektórzy nasi rodacy - przebywający za oceanem nielegalnie - decyzją Donalda Trumpa będą musieli opuścić USA. - Polacy mają dobrą opinię, także w Partii Republikańskiej - uspokajał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Co innego uważa jednak amerykanista Piotr Tarczyński. - Dlaczego akurat Polacy mieliby się nie bać? - pytał w "Gościu Wydarzeń".

W obliczu masowych deportacji nielegalnych imigrantów, jakie zapowiedział nowo zaprzysiężony prezydent USA Donald Trump, polski premier podjął kroki, aby nasze placówki dyplomatyczne w Stanach były przygotowane do ewentualnych "działań". Czy możliwe jest, że część naszych rodaków będzie musiała opuścić Amerykę?

Decyzję Donalda Tuska komentował we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Zdaniem polityka PSL premier "dał informację, że ci, którzy będą wyrzucani przez Amerykanów - jeżeli będą - to w konsulatach będą na nich czekali nasi urzędnicy, którzy pomogą im wrócić do kraju".

Niektórzy Polacy pod przymusem opuszczą USA? "Dlaczego mieliby się bać"

Jak jednak przyznał Zgorzelski, nie wierzy w to, że nowa polityka imigracyjna Stanów Zjednoczonych dotknie Polaków, ponieważ cieszą się oni tam "dobrą opinią, także wśród polityków Partii Republikańskiej".

Odrębne zdanie przedstawił późniejszy rozmówca Bogdana Rymanowskiego - współtwórca "Podkastu amerykańskiego" dr Piotr Tarczyński. - Dlaczego akurat Polacy mieliby się nie bać, w odróżnieniu od wszystkich innych narodów? (...) To tak nie działa - zastanawiał się ekspert.

Według dr. Tarczyńskiego Polacy nie są "na pierwszym celowniku", bo ten odnosi się - w jego opinii - przede wszystkim do migrantów, którzy już są w zainteresowaniu służb, chociażby pochodzący zza granicy przestępcy przebywający w amerykańskich ośrodkach zamkniętych. Przyznał jednak, że dobre stosunki Trumpa z Polakami nie wpłyną na działania urzędów w USA.

WIDEO: "Nie wierzę w ten scenariusz". Wicemarszałek spokojny o Polaków w USA

- To nie jest tak, że jeśli dojdzie do "łapanek" na przykład w Chicago, to akurat Polacy będą wypuszczani, ponieważ jakiś urzędnik służby migracyjnej powie: "Nie, Polaków nie ruszamy, ponieważ prezydent Trump ma dobre wspomnienia z Warszawy". Myślę, że nie tak działa prawo w Stanach Zjednoczonych - skwitował amerykanista.

Piotr Zgorzelski oburzony pytaniem o sondaż. "Nie znudziło się panu?"

Piotr Zgorzelski pytany był jeszcze w "Gościu Wydarzeń" o ostatni sondaż "Super Expressu", z którego wynika, że Trzecia Droga z trudem przekroczyłaby dziś wyborczy próg dla koalicji, osiągając niewiele ponad 8 proc. głosów. Polityk odpowiedział z wyraźnym oburzeniem.

- A czy panu się nie znudziło, panie redaktorze, co tydzień omawiać sondaże? (...) Czy jutro idziemy na wybory? Nie. Prawie za trzy lata, więc naprawdę opowiadanie tych samych regułek może być już dla widzów nudne - stwierdził.



Powołał się ponadto na przykład PiS, przypominając o spadku poparcia w sondażach w trakcie jego pierwszej kadencji i sukces podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. - Nie przywiązujmy się do sondaży, one odnoszą się tylko do jakichś sytuacji sprzed kilku dni. Jedźmy dalej - zachęcał wicemarszałek.