Przełom na Bliskim Wschodzie. Jest zgoda na zawieszenie broni

Izrael i Hamas zawarły umowę o zaprzestaniu walk w Strefie Gazy i wymianie izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów - poinformowała agencja Reutera.

Medialne doniesienia na temat sytuacji w Strefie Gazy potwierdził w mediach społecznościowych Donald Trump. "Mamy umowę dla zakładników na Bllskim Wschodzie. Wkrótce zostaną uwolnieni. Dziękuję!" - napisał prezydent elekt USA.

Porozumienie otwiera drogę do zakończenia trwającej ponad rok wojny, która wstrząsnęła Bliskim Wschodem.

Strefa Gazy. Jest porozumienie między Izraelem a Hamasem

- Umowa przewiduje wstępną, sześciotygodniową fazę zawieszenia broni i obejmuje stopniowe wycofywanie sił izraelskich z Gazy. Porozumienie zakłada także uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas w zamian za palestyńskich więźniów przetrzymywanych przez Izrael - powiedział agencji Reutera urzędnik zaznajomiony ze sprawą.

ZOBACZ: Prezydent chce Ukrainy w NATO. Jest apel do przywódców państw Sojuszu

Zawieszenie broni jest wynikiem wielomiesięcznych negocjacji prowadzonych przez mediatorów z Egiptu i Kataru, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych.

Hamas, palestyńska organizacja bojowa, poinformowała agencję Reutera, że jej delegacja przekazała mediatorom zgodę na zawieszenie broni i powrót zakładników.

Bliski Wschód. Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Jeden z palestyńskich urzędników, prosząc o zachowanie anonimowości, powiedział wcześniej, że Hamas wstępnie zatwierdził propozycję zawieszenia broni i oddania zakładników i czeka na więcej informacji, aby móc ostatecznie zatwierdzić ją "na piśmie".

Tymczasem minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że skróci wizytę w Europie i wróci do Izraela w nocy, by wziąć udział w głosowaniach rządu i komisji bezpieczeństwa. Według agencji Reutera może to oznaczać, że ostateczną decyzję Tel Awiw podejmie w czwartek lub jeszcze w środę.

Wojska izraelskie wkroczyły do ​​Strefy Gazy po tym, jak bojownicy Hamasu wtargnęli na terytorium Izraela 7 października 2023 roku, zabijając 1,2 tys. żołnierzy oraz cywilów oraz porywając ponad 250 osób.

Według danych ministerstwa zdrowia Gazy, działania Izraela w regionie pochłonęły życie ponad 46 tys. osób, a nadmorską enklawę niemal zrównały z ziemią. Setki tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy.