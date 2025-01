Wielki protest w Waszyngtonie. Przeciwnicy Trumpa wyszli na ulice

"To imigranci utworzyli ten kraj", "To imigranci uczynili Amerykę wielką" - to tylko niektóre z haseł, które pojawiły się na transparentach manifestantów, którzy w sobotę postanowili wyrazić swój sprzeciw wobec zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących m.in. wielkiej akcji deportacyjnej wymierzonej w nielegalnych migrantów.

Marsz, który zgromadził tysiące przeciwników przyszłego przywódcy Stanów Zjednoczonych, został zorganizowany, by zademonstrować społeczny opór i niezadowolenie części Amerykanów z nadchodzącej wielkimi krokami prezydentury.

Tysiące Amerykanów protestują przeciwko Donaldowi Trumpowi

Najwięcej haseł wznoszonych przez protestujących dotyczy tematyki dostępu do legalnej aborcji. - Co prawda Trump powiedział, że nie podpisze ogólnokrajowego zakazu aborcji, ale ludzie mu nie wierzą - relacjonowała obecna na proteście reporterka Polsat News, Magda Sakowska.

WIDEO: Wielki protest w Waszyngtonie. Na ulicach tysiące przeciwników Trumpa

Zapowiedzi prezydenta-elekta dotyczące zwiększenia wydobycia ropy i gazu i odrzucenie przedstawienia się na zieloną energię doprowadziły do pojawienia się podczas manifestacji aktywistów działających na rzecz obrony klimatu. Wśród wznoszonych transparentów przebijają się też flagi Palestyny.

Część protestujących ma świadomość, że ich sobotnia manifestacja nie jest w stanie powstrzymać ustanowienia Donalda Trumpa 47. prezydentem USA. - Jak mówią, są dzisiaj w Waszyngtonie, aby poczuć swoją siłę, pokazać ludziom, że nie są bezczynni, mogą wyrazić swój sprzeciw i jeśli będą zjednoczeni, to będą działać na rzecz postulatów, które są dla nich ważne, a którym zagraża - według nich - Trump - opowiadała reporterka Polsat News.

Plany na pierwsze dni prezydentury Trumpa

W piątek wieczorem Donald Trump potwierdził, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uroczystość inauguracyjna zostanie przeniesiona sprzed budynku Kapitolu do jego wnętrza. W oświadczeniu zamieszczonym na swojej platformie społecznościowej Truth Social prezydent-elekt stwierdził, że "nie chce, aby ktokolwiek ucierpiał lub odniósł jakiekolwiek obrażenia" w obliczu mroźnych temperatur.

Republikanin zapowiedział, że chwilę po wejściu do Gabinetu Owalnego zamierza pochylić się nad kwestią ułaskawień dla wielu z protestujących, którzy wzięli udział w wydarzeniach z 6 stycznia 2021 r., podczas których rozgoryczeni wynikiem wyborów zwolennicy Trumpa wkroczyli do Kapitolu, nie chcąc dopuścić do zatwierdzenia Joe Bidena jako kolejnego prezydenta USA.

Wkrótce później przyszły przywódca Stanów Zjednoczonych ma zamiar rozpocząć szeroko zakrojoną akcję aresztowań nielegalnych imigrantów. Pierwszym miastem, w którym dojdzie do działań, ma być Chicago; następnie deportacje mają dotknąć również innych rejonów kraju.

- Chwilę po mojej inauguracji rozpoczniemy największą akcję deportacji w historii Ameryki - zapowiadał już w styczniu ubiegłego roku Trump.