Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec 2022 roku w Polsce funkcjonowały 254 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły ponad 800 tysięcy pacjentów.

Pobyt w sanatorium to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących poprawić stan zdrowia, skorzystać z unikalnych zabiegów rehabilitacyjnych, dostępnych wyłącznie w specjalistycznych placówkach lub po prostu odpocząć w spokojnym otoczeniu.

Pobyt w sanatorium. Ile kosztuje? Takie są aktualne stawki

Leczenie sanatoryjne dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe w roku:

Od 1 października do 30 kwietnia - opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,60 zł.

- opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,60 zł. Od 1 maja do 30 września - koszt wzrasta do 40,90 zł za dzień pobytu.

Warto pamiętać, że NFZ nie pokrywa kosztów przejazdu na leczenie, wyżywienia, zakwaterowania ani opłaty klimatycznej. Stawki mogą różnić się w zależności od konkretnego zakładu leczniczego. Dlatego przed wyjazdem warto dokładnie zapoznać się z warunkami finansowymi oferowanymi przez wybrane sanatorium, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Dlaczego NFZ nakłada opłatę za skrócenie turnusu?

Narodowy Fundusz Zdrowia nie ponosi kosztów tzw. pustostanu - oznacza to, że za zarezerwowany, ale niewykorzystany pokój odpowiedzialność finansową ponosi kuracjusz. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy:

Pacjent spóźni się na rozpoczęcie turnusu.

Kuracjusz zostanie wypisany przedterminowo z własnej winy.

Kuracjusz samowolnie przerwie leczenie.

Koszty związane z takimi sytuacjami są ustalane indywidualnie przez dane uzdrowisko, gdyż NFZ nie posiada jednolitego cennika dla tego rodzaju przypadków. Przykładowo, w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. opłaty za niewykorzystany dzień pobytu wynoszą:

Sanatorium Willa Zielona/Oblęgorek - 172,00 zł za dzień.

Sanatorium Marconi/Mikołaj - 176,00 zł za dzień.

Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" - 176,00 zł za dzień.

Pobyt szpitalny - 239,00 zł za dzień.

Odwołany pobyt w sanatorium. Kiedy nie nalicza się kara finansowa?

Opłaty nie zostaną naliczone w przypadku przyczyn niezależnych od kuracjusza, takich jak:

Nagła choroba.

Problemy organizacyjne leżące po stronie sanatorium.

Śmierć bliskiej osoby (członka rodziny lub osoby będącej pod opieką świadczeniobiorcy).

W takich przypadkach pacjent jest zobowiązany do powrotu do sanatorium i wykorzystania przysługującego mu pobytu. Niedostosowanie się do tych zasad może jednak skutkować nałożeniem opłat.

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty należy najpierw zażądać (najlepiej pisemnie) dokładnego rozpisania kosztów pobytu, ponieważ każde sanatorium ma swoje własne, unikalne dla danego miejsca stawki i panujące zasady.

red. / Polsatnews.pl