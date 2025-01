Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta, które zostały ustanowione stosunkowo niedawno, bo w latach 60. Obchodzimy je co roku w tym samym terminie i dodatkowo dzień po dniu. Wyjaśniamy, jaka jest historia tych świąt i kiedy dokładnie wypadają w Polsce i na świecie.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ważne święta dla wielu Polaków. Obchodzi się je 21 i 22 stycznia. W roku 2025 wypadają we wtorek oraz w środę.

Dzień Babci. Zaczęło się od sztuki teatralnej

Historia Dnia Babci w Polsce sięga 1964 roku. Z inicjatywą powstania święta wyszedł tygodnik "Kobieta i Życie". Rok później "Express Poznański" poparł ten pomysł po wystąpieniu Mieczysławy Ćwiklińskiej jako babci w sztuce "Drzewa umierają stojąc".

W efekcie Dzień Babci został oficjalnie wprowadzony w życie w 1966 roku i ustalono, że będzie obchodzony 21 stycznia, czyli w dzień wystawienia sztuki w Poznaniu.

Z kolei na Dzień Dziadka przyszło nam trochę poczekać. Pierwsze pomysły na wprowadzenie tego święta padły dopiero w 1978 roku, w Telewizji Polskiej, która ogłosiła konkurs na ustalenie daty dla tego dnia. W 1981 roku Dzień Dziadka został wpisany do kalendarza zaraz po Dniu Babci, czyli 22 stycznia.



Dzień Babci na świecie

Dzień Babci na świecie jest obchodzony w różne dni. 21 stycznia, razem z Polakami, świętują je obywatele Bułgarii oraz Brazylii.

Najwcześniej zostało wprowadzone we Francji, bo w latach 50. XX w. W tym kraju jest to święto ruchome i obchodzi się je w pierwszą niedzielę marca. Dzień ten nie ma jednej daty również w Wielkiej Brytanii, Estonii i w Holandii. W Hiszpanii babcie świętują 26 lipca, a we Włoszech - 2 października.

W USA i w Kanadzie odpowiednikiem dni babci i dziadka jest łączony Narodowy Dzień Dziadków, obchodzony we wrześniu, w pierwszą niedzielę, po święcie pracy.

W Japonii święto babci i dziadka nie jest obchodzone, jednak od 1966 roku 15 września obchodzi się Dzień Szacunku dla Wieku.

red. / Polsatnews.pl