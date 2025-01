Koncepcja zarządzania czasem znana jako work-life balance na stałe weszła do świadomości Polaków. Odpowiednie balansowanie swoim życiem może pomóc osiągnąć zamierzone cele w sposób optymalny i jednocześnie wydajniejszy. W jakich godzinach człowiek jest najmniej aktywny i popełnia najwięcej błędów?

Rola rytmu dobowego

Scott Golder oraz Michael Macy na podstawie ponad 500 milionów postów umieszczonych na platformie Twitter (aktualnie X) odkryli, iż nastrój i nastawienie do otaczającego świata zmienia się w określony sposób w czasie cyklu dobowego. Najbardziej pozytywne nastawienie pojawia się w godzinach porannych, po przebudzeniu człowiek jest bardziej chętny do pracy, milszy dla otoczenia i po prostu szczęśliwszy.

Już około południa ten stan ulega delikatniej zmianie:

szybciej można się rozproszyć,

zaczyna się odczuwać irytację,

łatwo popełnić błąd w pracy.

Do podobnych wniosków doszedł Daniel Pink, autor książki "When: The Scientific Secrets of Perfect Timing". Szczyt koncentracji człowiek osiąga dwukrotnie w ciągu dnia, rano oraz wieczorem. Dla przykładu lekarze w godzinach porannych stawiają bardziej trafne diagnozy oraz lepiej wykonują zabiegi i operacje. Wobec tego zawsze warto umówić wizytę u lekarza właśnie rano.

Po przebudzeniu wzrasta też poziom kortyzolu (hormonu, który pomaga radzić sobie ze stresem) w organizmie, dlatego umysł jest "bardziej chłonny" i po prostu łatwiej przyswaja oraz analizuje informacje. Im późniejsza godzina, tym łatwiejsze zadania powinno się wykonywać. Pomoże to odsunąć na bok zniechęcenie i irytację nadmiarem spraw do załatwienia.

Popołudniowa przerwa to podstawa produktywności

Zmęczenie, stres i przebodźcowanie można spowolnić, korzystając z popołudniowej przerwy. Można wrzucić coś na ząb, pospacerować, a nawet się zdrzemnąć. Oczywiście wszystko zależy od wykonywanej pracy. Nie każdy będzie miał możliwość odejść od swojego stanowiska w wybranym przez siebie czasie, aby się zrelaksować. Na szczęście samo oderwanie się od aktualnego zajęcia i zamknięcie oczu na kilka chwil może pomóc.

To właśnie popołudnie jest najlepsze dla kreatywności oraz wprowadzania innowacji w pracy i życiu. Możliwości fizyczne człowieka są w tym momencie najwyższe, ale zaczynają spadać już około godziny 14. To najgorszy moment, jeżeli chodzi o skupienie się na rzeczywistości, więc jednocześnie idealny na krótką przerwę.

Oczywiście wszystkie porady zawarte w badaniach i książkach trzeba stosować z głową. Należy je odnosić do własnego codziennego życia, ponieważ - jak wspomniano na początku - każdy człowiek ma odrobinę inny zegar dobowy.

