Kawa znajduje się w ścisłej czołówce ulubionych napojów Polaków. Cenimy jej właściwości pobudzające i korzyści dla zdrowia. Jednak nie wszystkie rodzaje kawy mają pozytywny wpływ na organizm. Do filiżanki może trafić kaloryczna bomba, której spożycie może odbić się, dosłownie i w przenośni, czkawką.

O tym, jak polskie społeczeństwo lubi kawę, świadczą sondaże. Z jednego z nich, przeprowadzonego przez SW Research, wynika, że 68 proc. Polaków deklaruje, iż napój towarzyszy im zawsze lub często w ich spotkaniach z bliskimi. Ma więc funkcje wykraczające poza bezpośredni wpływ na dobrostan ciała.

Kawa nie zawsze zdrowa. Może tuczyć i postarzać

Niemniej, ten drugi aspekt jest również niezwykle ważny. Nie każda filiżanka ulubionego płynu odgrywa w tej kwestii pozytywną rolę. Istotne są dodatki. Przykład to "wzbogacenie" małej czarnej o tłuste mleko i cukier. Ta popularna propozycja bywa dość kaloryczna,

zwłaszcza gdy nie poprzestaje się na jednej porcji. Nie stanowi więc dobrego rozwiązania dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy. Nadmiar cukru może też doprowadzić do powstawania stanów zapalnych i obciążać wątrobę. Konsekwencjami bywają uszkodzenie komórek i tkanek, co przyspiesza proces ich starzenia.

A to wersja i tak mniej groźna niż inne lubiane kawy, podawane w punktach gastronomicznych. Regułą są specjalne propozycje, które zawierają różne syropy smakowe (karmelowe czy czekoladowe), bitą śmietanę, lody, a nawet alkohol. Słabość do takich pyszności potrafi być zgubna. Mają nawet 500-600, kalorii. Doprowadzają do wzrostu masy ciała, poziomu cholesterolu i obciążenia kluczowych organów, takich jak wątroba i serce. Gotowe napoje kawowe również nie stanowią dobrego wyboru. Sporo w nich sztucznych dodatków, konserwantów, cukrów prostych i tłuszczów nasyconych. Narażają ciało na stres oksydacyjny.



Lepiej więc rozważyć zdrowsze rodzaje. Prosta czarna americano ma mało kalorii. Można ewentualnie dolać do niej chude bądź roślinne mleko. Ciekawy i zdrowy dodatek wzmacniający smak to na przykład cynamon.

Przygotuj kawę dobrze. Organizm Ci podziękuje

Przygotowanie kawy ma ogromne znaczenie. Odpowiednio przyrządzona, ma wysokie zdolności przeciwutleniające, a jak wskazują badania, chroni nawet przed nowotworami.

Udowodnił to zespół badaczy z różnych uczelni, współpracujących w ramach International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. Analizując informacje dotyczące niemal 9,5 tys. przypadków zachorowań oraz prawie 16 tys. pacjentów z grupy kontrolnej, stwierdzili, że pijący więcej niż cztery filiżanki dziennie rzadziej cierpieli na raka głowy i szyi.



Według ogłoszonych w piśmie "Cancer" obserwacji, o 30 proc. mniej zagrażał im nowotwór jamy ustnej, a gardła - o 22 proc. Wpływ na to mają mieć między innymi zawarte w napoju antyoksydanty i polifenole.

red. / polsatnews.pl