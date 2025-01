Ostrzegają przed planami Putina. Dał swoim żołnierzom rok

Kreml postawił sobie za cel całkowite zajęcie obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do 2026 roku - donosi "Die Welt". Zdaniem niemieckiego generała plany Władimira Putina nie kończą się jednak na Ukrainie, a świadczą o chęci przygotowania się do wojny z NATO. - Rosyjska armia otrzymuje jeszcze więcej czołgów, amunicji, rakiet, dronów - wymienia wojskowy.

"Nawet jeśli Donald Trump nakłoni Moskwę do zaprzestania działań w Ukrainie, Rosja będzie stanowić poważne zagrożenie dla Europy w nadchodzących latach" - uważa "Die Welt".

Niemiecki dziennik podaje, że Kreml nie ma zamiaru ograniczać agresji na Ukrainę, bo Władimir Putin postawił sobie za cel całkowite zajęcie okupowanych obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do 2026 roku.

W październiku 2022 roku rosyjski dyktator podpisał "ustawę o przystąpieniu", co de facto oznaczało aneksję tych czterech ukraińskich regionów. Decyzja nastąpiła po pseudoreferendach, które marionetkowe władze tych obszarów przeprowadziły w porozumieniu z Moskwą.

Wojna w Ukrainie. Rosja planuje dużą operację. "Ma imponującą liczbę żołnierzy"

Niemiecki generał Christian Freuding wskazuje, że o planach Putina świadczy intensywne zbrojenie rosyjskiej armii. Wojskowy twierdzi, że otrzymuje ona "więcej czołgów, więcej amunicji, więcej rakiet, więcej dronów". Jego zdaniem ujawnia to chęć Kremla do przygotowania się na wojnę z NATO, nawet jeśli Rosja nie planuje obecnie wchodzić w bezpośredni konflikt z Zachodem.

ZOBACZ: Rosja zawarła ważną umowę. Tak Władimir Putin chce ominąć sankcje

Według danych niemieckiej armii Federacja Rosyjska co miesiąc werbuje w swoje szeregi około 30 tysięcy żołnierzy, wabiąc rekrutów wysokimi zarobkami. - Rosja ma imponującą liczbę żołnierzy i szeroką gamę potężnego sprzętu - mówi szefowa komisji bezpieczeństwa i obrony Parlamentu Europejskiego Marie Agnes Strack-Zimmermann.

Władimir Putin chce wojny z NATO. Ostrzegają przed atakami na Polskę i kraje bałtyckie

Analityk wojskowy Nico Lange zwraca z kolei uwagę, by podczas oceny zagrożenia, jakie stanowi Rosja, nie patrzeć wyłącznie na liczbę żołnierzy czy czołgów. - Rosja ma wolę użycia brutalnej siły militarnej i gotowość do poniesienia ciężkich strat. To czyni ją niezwykle niebezpieczną - mówi Lange.

Ekspert przestrzega także przed bezpośrednimi i hybrydowymi atakami Rosji na Polskę i państwa bałtyckie - nalotami dronów, wystrzeliwaniem rakiet czy atakami tzw. zielonych ludzików - uzbrojonych żołnierzy bez insygniów.

- Putin dosłownie posmakował krwi. Jeśli chcesz zachować pokój, musisz umieć się obronić. Jeśli tego nie zrozumiemy i Putin odniesie sukces w Ukrainie, ataki na jeden z krajów NATO za cztery-pięć lat będą więcej niż prawdopodobne - mówi Strack-Zimmermann.