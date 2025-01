Przywódcy Rosji i Iranu - Władimir Putin i Masud Pezeszkian - podpisali w piątek umowę o kompleksowym partnerstwie strategicznym, które zapewnia Moskwie liczne korzyści w wojnie przeciwko Ukrainie. Jak donosi amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), porozumienie obejmuje m.in. kwestie:

wzmocnienia współpracy obronnej ,

, wymiany informacji wywiadowczych,

wykorzystania energii jądrowej,

współpracy, wsparcia transportu i rozwoju Międzynarodowego Korytarza Transportowego Północ-Południe (INSTC).

Dodatkowo kraje postanowiły, że żaden z nich nie pozwoli "stronom trzecim" korzystać ze swojego terytorium w celu zagrożenia bezpieczeństwa drugiej strony. Innym postanowieniem jest dostarczanie przez Iran do Rosji dronów Shahed oraz innego rodzaju sprzętu wojskowego, który może być wykorzystany do kontynuowania pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Umowa Rosja - Iran. Putin chce być silniejszy w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Teheran może również pomóc Moskwie zwiększyć jej własną produkcję bezzałogowców, co zmniejszyłoby jej zależność od importu. Dwustronna umowa może również doprowadzić do powstania rosyjskich centrów tankowania samolotów i obecności morskiej Kremla w Iranie, co wzmocniłoby wpływy reżimu Putina.

"Rosja może wykorzystać terytorium Iranu do wsparcia niektórych swoich operacji w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, pomimo nieoptymalnego położenia geograficznego Iranu w porównaniu z Syrią, znajdującą się w pobliżu rosyjskich baz w Libii i na Morzu Śródziemnym" - czytamy w analizie ISW.

Jak dodają eksperci, Kreml mógłby również wykorzystać to porozumienie, aby ustanowić trwalszą obecność wojskową w Iranie w dłuższej perspektywie. Jednak Teheran może nie chcieć podejmować takich kroków ze względu na możliwość dalszych sankcji Zachodu.

Rosja chce ominąć sankcje. W umowie brakuje jednak ważnego punktu

Według analityków porozumienie ma również pomóc Rosji uniknąć retorsji ze względu na prowadzoną w Ukrainie wojnę i złagodzić związane z nią trudności gospodarcze. Instytut podkreśla jednak, że umowa nie zawiera zapisu o wzajemnej obronie.

To może świadczyć o braku zdolności wojskowych Rosji do prowadzenia istotnych działań poza granicami Ukrainy. Jednocześnie Moskwa prawdopodobnie woli pozyskiwać żołnierzy poprzez traktaty o wzajemnej obronie z krajami takimi jak Korea Północna.

nn/wka / Polsatnews.pl